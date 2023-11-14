|
Özgün

Yapay zeka diyabet hastalarının yaşam kalitesini artırıyor

Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Tıp Fakültesi Çocuk Endokrinoloji ve Diyabet Bölüm Başkanı Prof. Dr. Filiz Mine Çizmecioğlu Jones, insülin uygulama ve kan şekerinin izlenmesinde yapay zekanın kullanılmasının diyabet tedavisinde çok hızlı ve büyük değişimlere yol açacağını söyledi.

13:38 - 14/11/2023 вторник
Yeni Şafak
Diyabet

Diyabet

Çocukluk çağında tip 1 diyabet teşhisi alan bireyler, yemek yiyebilmek için ömür boyu insülini dışarıdan almak zorunda kalıyor. Günde en az dört kez insülin yapılması gerekiyor, dikkat gerektiren diyabet yönetimi hayatı da zorlaştırabiliyor.

Jones'a göre, pankreası taklit eden yapay zeka sistemlerinin devreye girmesiyle hastaların diyabeti düşünmediği günler başladı. Yapay zeka destekli sensörler ve pompalar, hastaların kan şekerini sürekli izleyerek insülin dozlarını otomatik olarak ayarlıyor ve hastaların yaşam kalitesini artırıyor.

DİYABET HASTALIĞININ NASIL YÖNETİLECEĞİ BİLİNMELİ

Prof. Dr. Filiz Mine Çizmecioğlu Jones, AA muhabirine, her zaman yanlarında doktor veya hemşire olmayacağı için hasta ve ailesinin diyabeti nasıl yöneteceklerini bilmesini gerektiğini, bu nedenle diyabetlilerin sağlıkçıların birçoğu kadar hastalığın yönetimini bildiklerini ifade etti.

İnsülinin keşfinden önce tip 1 diyabetlilerin yaşam süresinin çok kısa olduğunu, keşifle diyabetlilerin yaşamının değiştiğini anlatan Jones, yine de günde 4 defa parmaktan kan şekeri ölçüp 4 kez insülin yaparak 24 saati yönetmenin zorluğuna dikkati çekti.

"Sensör ve pompayı yapay zeka yardımıyla konuşturabiliyoruz"

Jones, insülinin keşfinden sonra ikinci dönüm noktasının sürekli kan şekeri izleme ve sürekli insülin verme sistemlerinin ortaya çıkması olduğunu işaret ederek şöyle bilgi paylaştı:

"Şimdi 5 dakikada bir doku sıvısından kan şekeri ölçen sistemler var. Bozuk para büyüklüğünde sistemler. Bunu kola, göbeğe, vücudun bir yerine yüzeyden uyguluyoruz. Cilt altına inen küçük bir kanül (iki ucu açık, esnek yapılı tüp) var. Bu kanül, doku arasındaki sıvıdan kan şekerini büyük doğrulukla ölçüyor ve gelecek yarım saatte şeker yükselecek mi, düşecek mi, ne kadar yükselecek, ne kadar düşecek, stabil mi gidiyor, bunu gösteriyor. Bu sensörler çok büyük çığır açtı ve parmağı delip şeker bakmak ile sensörle şeker izlemi arasında çok büyük fark olmaya başladı."

Yine son yıllarda sürekli insülin veren setsiz pompaların ülkeye geldiği bilgisini veren Jones, sensör ve pompanın takıldığı uygulamada yapay zekanın da yardımıyla bu aksamlar arasında irtibat sağlandığını aktardı.

Jones, "Sürekli insülin veren sistemler, kan şekerinin yükselme, düşme eğilimlerine göre eğer kan şekeri ilerleyen dakikalarda düşecekse insülin vermeyi kesiyorlar. Yemek yedikten sonra kan şekeri yükseliyorsa, araya küçük küçük insülin enjeksiyonlarıyla girerek kan şekerini dengeye getiriyorlar." diye konuştu.

Yapay zeka yardımıyla kan şekerini ölçen sensör ve insülin enjeksiyon pompasını konuşturarak kan şekerinin hedef aralıkta kalmasını sağlayabildiklerini bildiren Jones, "Bu da bence diyabet tedavisinde insülinin keşfinden sonra ikinci dönüm noktası. Artık yapay zekanın her şeye girmesi, özellikle insülin uygulama ve kan şekerinin sürekli izlenmesiyle diyabet tedavisinde gerçekten çok hızlı, çok büyük değişimlere sebep olacak." değerlendirmesinde bulundu.

"Sensörle pompayı konuşturabilmek aslında yapay pankreas"

Jones, hastaların diyabeti düşünmeden yaşamlarını sürdürmek istediğine değinerek şunları kaydetti:

"Yani biz diyoruz ki onlara, 'Artık pankreasımız çalışmıyor. Bunun yerine beyninizi koyacaksınız'. Devamlı düşünecekler. 'Bu yemeği yersem ne kadar karbonhidrat gelecek? Ne kadar insülin yaparsam kan şekerimi ne kadar düşürecek? Aktivite ne kadar bunu etkileyecek? Kan şekeri insülinimi nereden yaparsam daha hızlı etki gösterecek?' Halbuki bu sistemler yapay zekanın yardımıyla diyabetliyi tanıyıp onlara bir günlerini çok da fazla düşünmeden, günlük yaşam aktivitelerini normal şekilde sürdürme olanağını sağlayıp sağlıklı yaşam şansı veriyor."

Yapay zekayla artık hastaların diyabeti düşünmediği günlerin başladığını dile getiren Jones, "Geçen seneden bu seneye bile değişim çok fazla. Sensörle pompayı konuşturabilmek aslında yapay pankreas. Kapalı sistem dediğimiz sensör ve pompanın konuşmasını sağlamak, aslında yapay pankreası cilt yüzeyinden uygulayabilmeniz demek." ifadesini kullandı.

Prof. Dr. Jones, bu sistemlerin yaygınlaştırılması için ekonomik engellerin aşılması gerektiğini, diyabetli çocukların setli veya setsiz pompalar, sensörlerle çok daha sağlıklı, uzun ömürlü, normal yaşam sürebileceklerini sözlerine ekledi.


Her gün mutlaka yiyin: Bu meyveler kan şekerinin koruyucu kalkanı!
Her gün mutlaka yiyin: Bu meyveler kan şekerinin koruyucu kalkanı!

Şeker hastalığında kan şekeri dengesini besinlerle sağlayarak organların zarar görmesi engellenebilir. Bu da diyabetik beslenme ile olmaktadır. Açlık sürelerinin uzun olması diyabet hastaları için iyi değildir. Bu yüzden az az kan şekerini yükseltmeyecek gıdalardan yararlanmak gerekir. Bunun yanında; Süt ürünlerine yer vermek, fastfood gibi yağlı, kızarmış besinlerden uzak durmak, sıvı alımına dikkat etmek, taze kuruyemişlerden yararlanmak ve bunları beslenme rutinine dahil etmek şeker hastalığına iyi gelir. Özellikle bir meyve grubu yaşam sürenizi uzatmaktan, diyabet gibi tehlikeli bir kronik hastalıktan korumaya kadar birbirinden farklı faydasıyla öne çıkıyor. İşte adeta koruyucu kalkan olan o meyve…

Geceleri bunları yaşıyorsanız aman dikkat: O rahatsızlığın habercisi olabilir
Geceleri bunları yaşıyorsanız aman dikkat: O rahatsızlığın habercisi olabilir

Diyabet bir diğer adıyla şeker hastalığı, dünyada etki alanı en hızlı büyüyen sağlık tehditlerinden biri. Özellikle tip 2 diyabet, obezite ile yakından ilişkilendirilir. Dünya Sağlık Örgütü’ne (DSÖ) göre, yaygınlığı son 30 yılda her yerde keskin bir şekilde arttı. Her geçen gün artan rakamlarıyla diyabet, en büyük halk sağlığı sorunlarının başında geliyor. Üstelik diyabetin ilk aşamalarda belirgin bir uyarı işareti vermemesi, hastalığın daha kolay ilerlemesine ve ileri aşamalarda fark edilmesine yol açıyor. Bu nedenle mutlaka birçok uyarı işaretini dikkate almak önem taşıyor. Peki şeker hastalığına ne iyi gelir? Diyabete iyi gelen besinler nelerdir?


#14 Kasım Dünya Diyabet Günü
#diyabet
#diyabet yönetimi
#insülin pompası
#sensörle şeker ölçümü
#yapay zeka
35 минут назад
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Bakan Yerlikaya duyurdu! Sarallar suç örgütüne kıskıvrak operasyon: Çökertildi