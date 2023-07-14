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Seyyid Muhammed Mübarek Erol kimdir?

İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 74 yaşında hayatını kaybeden Menzil Şeyhi Gavsı Sani Seyyid Abdulbaki Elhüseyni, Adıyaman’ın Kahta ilçesi Menzil Köyü’n’e toprağa verildi. Cenaze törenine yüz binlerce seveni katıldı. Gavsı Sani’nin vefatının ardından Seyyid Abdulbaki’nin çocukları ve yerine geçecek halifeleri merak konusu. Gavsın büyük oğlu e aynı zamanda irşad görevi verilen isimlerden biri de Muhammed Mübarek (Erol) Elhüseyni’dir. Peki Menzil Şeyhi Seyyid Muhammed Mübarek kimdir?

12:22 . 14/07/2023 Cuma
Yeni Şafak
Menzil Şeyhi Seyyid Mübarek Elhüseyni

Menzil Şeyhi Seyyid Mübarek Elhüseyni

Yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle İstanbul Pendik'teki özel bir hastanede tedavi gören Menzil cemaatinin Şeyhi Gavsı Sani Seyyid Abdulbaki Elhüseyni (74) dün öğlen saatlerinde yaşamını yitirdi.

Elhüseyni'nin cenazesi, kara yoluyla Adıyaman'ın Kahta ilçesine bağlı Menzil köyüne götürüldü. Seyyid Abdulbaki için Menzil köyünde cenaze töreni düzenlendi. Menzil grubu lideri, yüz binlerce seveni tarafından kılınan namazın ardından aile mezarlığına defnedildi.

Seyyid Muhammed Mübarek ElHüseyni kimdir?

Muhammed Mübarek El Hüseyni Menzil Şeyhi Seyyid Abdülhakim El Hüseyni’nin torunu, Şeyh Seyyid Muhammed Raşid El Hüseyni’nin yeğeni, Gavsı Sani Şeyh Seyyid Abdulbaki El Hüseyni’nin çocuğu olarak tanınıyor.

Seyyid Muhammed Mübarek el Hüseyni hazretleri Nakşibendi Tarikatının Menzil şubesi Şeyhi Seyyid Abdulbaki (Gavsı Sani) El Hüseyni hazretlerinin halifelerinden biridir. Gavsı Sani Seyyid Abdulbaki’nin (k.s) 5 oğlu ve 2 kızı vardır. Gavsı Sani Seyyid Abdülbaki Elhüseyni’nin vefatından sonra Muhammed Saki, Muhammed Mübarek ve Seyyid Fettah Elhüseyni gibi Menzil’de irşad görevini yürütmekte. Seyyid Mübarek, babasından irşad görevini Seyyid Saki ve Seyyid Fettah'ın ardından almıştı.

Seyyid Saki ve Seyyid Fettah Elhüseyni
#Seyyid Muhammed Mübarek Elhüseyni
#Menzil Şeyhi Seyyid Mübarek
#menzil
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