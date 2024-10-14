Yurt dışında geçen sürelerinizi sigortalılık sürenize eklemek ve emekliliğinizi hızlandırmak mı istiyorsunuz? Yurt dışı borçlanma ile bu mümkün. Yurt dışı borçlanma tutarı, seçtiğiniz günlük kazanç ve borçlanmak istediğiniz süreye göre hesaplanır. Talep dilekçenizle birlikte gerekli belgeleri tamamlayarak başvurunuzu yapabilirsiniz. Peki yurt dışı borçlanma günlük ne kadar? İşte SGK yurt dışı borçlanma sorgulama ekranı.
Yurt dışı borçlanma nedir?
Yurt dışı borçlanma başvuru şartları neler?
Türkiye ile Sosyal Güvenlik Anlaşması imzalanmış olsun veya olmasın, yurt dışında çalışan Türk vatandaşı ve doğumla Türk vatandaşı olup çıkmama izni alarak Türk vatandaşlığını kaybeden kişiler, yurt dışından geçen sigortalılık, işsizlik ve ev kadınlığı sürelerini borçlanarak Türkiye'deki sosyal güvenlik sistemine dahil edebilirler. Bu borçlanma sayesinde, yurt dışından geçen bu süreler Türkiye'de emeklilik, malullük, yaşlılık ve ölüm hallerinde, geçmiş hizmet süresi olarak kullanım ve sigortalılara emeklilik hakkı sağlar.
Yurt dışı borçlanma kapsamında değerlendirilebilecek süreler, yurt dışından geçen sigortalılık koşulları, bu süreler arasında veya sonunda bir yıla kadar olan işsizlik süreleri ve ev kadının olarak geçen sürelerden oluşur. Yurt dışından geçen bu sürelerin borçlandırılabilmesi için, borçlanma başvurusu anında Türk vatandaşı olmak ya da doğumla Türk vatandaşı olup çıkma izni ile vatandaşlıktan çıkmış olması gerekmektedir. Ayrıca borçlanma kapsamındaki yurt dışı sürelerinin belgelendirilmesi ve yazılı olarak başvuruda bulunulması da mümkündür. Ölen sigortalının hak sahipleri de borçlanma talep tarihinde Türk vatandaşı iseler, borçlanmayı tamamlayabilirler ve bu durumda, sigortalının yurt dışı Türk vatandaşı olarak ömrü süreler için ek bir şart aranmaz. Yurt dışında ikamet ederken, ülkenin vatandaşlığını sürdüren kişiler yurt dışı borçlanma hakkına sahiptir.
Borçlanma kapsamındaki süreler yurt dışında geçen sigortalılık süreleri, bu süreler arasında veya sonunda her birinde bir yıla kadar olan işsizlik süreleri, ev kadını olarak geçen sürelerdir. Yurt dışı sürelerinin borçlandırılabilmesi için; borçlanma anında Türk vatandaşı olmak ya da doğumla Türk vatandaşı olup da çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybetmiş olmak, borçlanma kapsamındaki yurt dışı sürelerini belgelendirmek ve yazılı istekte bulunmak şarttır. Ölen sigortalının hak sahipleri tarafından yapılan borçlanma başvurularında hak sahibinin borçlanma talep tarihinde Türk vatandaşı olması yeterli olup, ayrıca borçlanılmak istenilen sigortalıya ait yurtdışı sürelerinde Türk vatandaşı olma şartı aranmaz. O ülke vatandaşlığı devam edenler de yurt dışı borçlanması yapabilmektedirler.
3201 Sayılı Kanuna Göre Borçlanmanın Şartları Nelerdir?
- Türk vatandaşı olmak,
- Belirli nitelikte yurt dışı süreleri bulunmak,
- Yurt dışı sürelerini belgelendirmek,
- Yazılı istekte bulunmak.
Yurt Dışında Geçen Hangi Süreler Borçlandırılır?
18 yaşını doldurduktan sonra Türk vatandaşı olarak yurt dışında geçen ve belgelendirilen sigortalılık süreleri ve bu süreler arasında veya sonunda her birinde bir yıla kadar olan işsizlik süreleri ile yurt dışında ev kadını olarak geçen süreler Kanun kapsamında borçlandırılabilir.
Yurt Dışında Geçen Hangi Süreler Borçlandırılmaz?
- 18 yaşın doldurulmasından önce yurt dışında geçen süreler,
- Türk vatandaşlığının kazanılmasından önce veya kaybedilmesinden sonra yurt dışında geçen süreler,
- İkili sosyal güvenlik sözleşmelerine göre kendilerine kısmi aylık bağlanmış olanların yurt dışında geçen sigortalılık süreleri arasında ve bu sürelerin bitim tarihinden sonraki işsizlik süreleri ve ev kadını olarak geçen süreler,
- Yurt dışındaki işsizlik ve ev kadınlığı süresini borçlanmak isteyenlerin yurda giriş-çıkış bilgilerine göre Türkiye’de bulunduğu tespit edilen süreler,
- Ülkemizdeki sosyal güvenlik kanunlarına göre malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları kapsamında prim ya da kesenek ödenen sürelerle çakışan yurt dışı süreleri,
- Ülkemizde tam aylık bağlanmış olanların, aylık bağlanmasından önceki yurt dışı süreleri,
- Türkiye’de malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları kapsamında geçen ve aşağıda sayılan yurt dışı sürelerinden;
- Libya’da iş üstlenen Türk işverenlerce çalıştırılan Türk işçilerinin, bu ülkede 01.09.1985 tarihinden sonra geçen çalışma süreleri,
- Almanya’da istisna akdi kapsamında iş üstlenen Türk işverenlerce çalıştırılan Türk işçilerinin bu ülkedeki çalışma süreleri,
- 5510 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi kapsamında, ülkemizle imzalanan ikili sosyal güvenlik sözleşmeleri veya Avrupa Sosyal Güvenlik Sözleşmesi hükümlerine göre yurt dışında geçici görevli bulunulan süreler.
Yurtdışı Borçlanma Belge Sorgulama
- e-Devlet Kapısı na www.turkiye.gov.tr adresinden TC kimlik numaranız ve şifrenizle giriş yapın.
- Arama çubuğuna “SGK Yurtdışı Borçlanma” ile ilgili hizmet bulunacaktır.
- SGK - Yurtdışı Borçlanma Belge Sorgulama seçeneği tıklayın.
- Bu bölümde borçlanma başvurunuzun durumu, eksik belgeler ve başvurunun hangi aşamada olduğu gibi bilgilere ulaşılabilirsin.