Yurt dışı borçlanma belge sorgulama işlemi, SGK'nın e-Devlet üzerinden sunduğu hizmetler sayesinde kolaylıkla gerçekleştirilebilmektedir. Bu sorgulama, yurt dışından geçen sürelerin Türkiye'de sosyal güvenlik sistemine dahil edilmesi için yapılan borçlanma özelliklerinin belirtilmesi ve ilgili bilgilerin eksik olup olmadığının kontrol edilmesini sağlar.

Yurtdışı borç sorgulaması