Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem ve Yaya Odaklı Yeni Nesil Ulaşım Projesi Açılış Töreni'nde konuştu. İstanbul'daki raylı sistem hattının 340 kilometreye ulaştığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan "5 yıl boşa geçti. Niye bir şey yapılmadı? Yapamazlar. Bunların böyle bir derdi yok. Sirkeci'den buraya kadar bütün binalar yıkık dökük. Surlar yıkık dökük. Bunları da işte biz yapacağız." dedi. Erdoğan Sirkeci-Kazlıçeşme hattının 15 gün boyunca ücretsiz olacağının müjdesini de verdi.