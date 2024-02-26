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Sirkeci- Kazlıçeşme raylı sistem hattı 15 gün ücretsiz olacak

Sirkeci - Kazlıçeşme hattı resmen açıldı. Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem ve Yaya Odaklı Yeni Nesil Ulaşım Projesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla bugün hizmete açıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sirkeci- Kazlıçeşme raylı sistem hattı açılış konuşmasının ardından 15 gün boyunca ücretsiz olacağı müjdesini verdi.

13:58 - 26/02/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Sirkeci- Kazlıçeşme
Sirkeci- Kazlıçeşme

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem ve Yaya Odaklı Yeni Nesil Ulaşım Projesi'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla bugün açılışı gerçekleştirildi. Sirkeci- Kazlıçeşme hattı bugünden itibaren hizmete açılacak.

Sirkeci- Kazlıçeşme raylı sistem hattı 15 gün ücretsiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Sirkeci- Kazlıçeşme raylı sistem hattı açılışında konuşmasının tamamladıktan sonra kurdele kesme törenine geçildi. Erdoğan kurdeleyi kesmeden önce Sirkeci- Kazlıçeşme hattının 15 gün boyunca ücretsiz hizmet vereceği müjdesini verdi.

SİRKECİ KAZLIÇEŞME DURAKLARI

Sirkeci İstasyonu’ndan başlayarak,​

Cankurtaran İstasyonu,​

Kumkapı İstasyonu,​

Yenikapı İstasyonu,​

Cerrahpaşa İstasyonu,​

Kocamustafapaşa İstasyonu,​

Yedikule İstasyonu,​

Kazlıçeşme İstasyonu’nda son bulmaktadır.​

RAYLI SİSTEM HATTI 340 KM

Şehrimize raylı sistemden öte sosyo kültürel, turizm, spor imkanlarının da olduğu son derece modern bir alanı kazandırmış olacağız. İstanbul'da tamamlanan raylı sistem hattı 340 km'ye çıkmaktadır. Sadece demiryolu yapmayıp çevrede yaşayanların imkanları için çalışmaları yapmaktayız. Kurul kararları doğrultusunda restore ettik. Yeni bir durağı da mevcut hatta ilave ettik.



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