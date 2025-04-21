Sistina Şapeli, Vatikan'da bulunan ve Papa'nın resmi ikametgâhı olan Apostol Sarayı'nda yer alan ünlü bir şapeldir. Başlangıçta Cappella Magna olarak bilinen yapı, 1477-1480 yılları arasında Papa IV. Sixtus tarafından restore edildiği için onun adını almıştır. O tarihten beri hem dini hem de sivil papalık etkinliklerine ev sahipliği yapmaktadır. Sistina Şapeli, sadece mimari ve sanat tarihi açısından değil, aynı zamanda Katolik Kilisesi'nin merkezi ritüellerinin gerçekleştiği bir mekân olarak da önem taşır.

Esasen Cappella Magna olarak bilinen şapel, adını onu 1477 – 1480 yılları arasında restore eden Papa IV. Sixtus'tan aldı. O zamandan bu yana şapel hem dînî, hem sivil papalık etkinliklerine ev sahipliği yapan bir yer oldu. Günümüzde papalık seçimlerine de ev sahipliği yapmaktadır. Sistina Şapeli'nin şöhreti büyük oranda iç mekânını süsleyen fresklerden gelmektedir. Bunlar arasında en önemlileri Michelangelo tarafından yapılan Sistina Şapeli tavanı ve Son Hüküm'dür.

Papa IV. Sixtus döneminde Sandro Botticelli, Pietro Perugino, Pinturicchio, Domenico Ghirlandaio ve Cosimo Roselli'den oluşan bir grup Rönesans ressamı, Musa'nın Hayatı ve İsa'nın Hayatı'nı tasvir eden bir dizi fresk yaptı; bu fresklerin üst bölümünde papa portreleri ve alt bölümünde trompe l'oeil (gözü aldatma) tekniğiyle yapılmış duvar halıları bulunur. Freskler 1482 yılında tamamlandı ve IV. Sixtus, şapelde 15 Ağustos 1483 tarihinde ilk missa âyinini düzenledi. Bu törende şapel takdis edilerek Bakire Meryem'e adandı.

1508 – 1512 yılları arasında Papa II. Julius'un himayesinde Michelangelo, Batı sanatının yönünü değiştirecek, eşi bulunmaz bir başyapıt olan Sistina Şapeli tavanını yaptı. Roma'nın yağmalanmasının ardından 1535 – 1541 yılları arasında farklı bir ortamda şehre geri dönerek Papa VII. Clemens ve Papa III. Paulus için Son Hüküm'ü resmetti.

Sistina Şapeli mimari yapısı