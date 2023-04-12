Gıda ambalajlarının üzerinde bulunması gereken zorunlu bilgilerden bir tanesi, ürünün hangi tarihe kadar tüketilebileceği bilgisi. “Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliği”, bu bildirim için 2 seçenek belirtir. STT ve TETT. Birbirine yakın gibi görünen bu iki ifade arasında önemli bir fark var.

SKT ne demek, anlamı nedir?

SKT son kullanma tarihi anlamına gelir. Son tüketim tarihi (STK) de aynı anlamı taşımaktadır.

Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliği’ndeki tanımına göre STT(SKT), "mikrobiyal açıdan kolay bozulabilen ve kısa bir süre sonra insan sağlığı açısından tehlike teşkil etmesi muhtemel gıdaların tüketilebileceği son tarihi gösterir” şeklinde ifade ediliyor. STT etiketleme şekli genel olarak riskli gıdalarda bulunur. Bu gıdalardan bazıları süt ve süt ürünleri, et ve et ürünleri ve yumurta gibi gıdalardır. STT dolan gıdalar insan sağlığını tehlikeye attığından dolayı tüketilmemelidir.

STT geçen gıda tüketilebilir mi?

Hayır, Son Tüketim Tarihi geçen ürün kesinlikle tüketilmez. Gıda ürünü alırken dikkat ediniz ve STT geçen ürünü almayınız. Eğer aldıktan sonra tarih geçti ise ürünü atınız.

TETT ne anlama gelir?

TETT tavsiye edilen tüketim tarihi anlamına gelir. TETT, Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliği’ne göre, uygun şekilde muhafaza edilmesi durumunda gıdanın kendine has özelliklerini koruduğu süreyi gösteren tarihtir. Etikette belirtilen TETT gününe kadar gıda, kalitesini en iyi şekilde muhafaza edebilmektedir. Fakat bu tarihten sonra gıdanın kalitesi ve besin değeri azalmaya başlayabilir. Özellikle bakliyat, çay, şeker gibi raf ömrü daha uzun olan gıdaların etiketinde TETT yer almaktadır.

TETT geçen ürün bozulmuş mudur?

Hayır, bu tarih geçtiğinde ürün bozulmuş anlamına gelmez. Ancak ürün kendine has özelliklerini kaybetmiş olabilir.

STT ve TETT arasındaki fark nedir?

“Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliği“ne göre, ifadelerin tanımları şu şekilde:

Son Tüketim Tarihi (STT) : Mikrobiyolojik açıdan kolay bozulabilen ve bu nedenle insan sağlığı açısından kısa süre içerisinde tehlike oluşturması muhtemel olan gıdaların tüketilebileceği son tarih. (Son Kullanma Tarihi [SKT] olarak da bilinir ancak doğrusu STT) (STT İngilizce kullanımı: “Use By”. “Expiry Date” de kullanılabilir.)

Tavsiye Edilen Tüketim Tarihi (T.E.T.T.) : Uygun şekilde muhafaza edildiğinde, gıdanın kendine has özelliklerini koruduğu süreyi gösteren tarih.

Gıda etiketlerinde yer alması gereken zorunlu bilgiler nelerdir?

Gıdaların etiketlenmesine ilişkin kurallar, 26/1/2017 tarihli Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliği ile düzenlenmiştir. Bütün hazır ambalajlı gıdaların etiketinde aşağıdaki bilgilerin yer alması zorunludur.

Gıdanın adı, Bileşenler listesi, Alerjiye veya İntoleransa Neden Olan Belirli Madde veya Ürünler, Belirli bileşenlerin veya bileşen gruplarının miktarı, Gıdanın net miktarı, Tavsiye edilen tüketim tarihi veya son tüketim tarihi, Özel muhafaza ve/veya kullanım koşulları, Gıda işletmecisinin adı veya ticari unvanı ve adresi, İşletme kayıt numarası veya tanımlama işareti, Menşe ülke, Kullanım bilgisi olmadığında gıdanın uygun şekilde tüketimi mümkün değilse, gıdanın kullanım talimatı, Hacmen % 1,2’den fazla alkol içeren içeceklerde hacmen gerçek alkol derecesi, Parti Numarası Beslenme bildirimi ( Gıdanın 100 gramında veya 100 ml’sinde Enerji ve besin ögelerinin (Yağ, doymuş yağ, karbonhidrat, şekerler, tuz, protein) miktarı.)

Etiket üzerinde bazı bileşenlerin miktarları yazılırken bazıları yazılmıyor. Neden?

Bileşenlerin miktarının verilmesi aşağıda belirtilen durumlarda zorunludur:

İlgili bileşen veya bileşen grubu, gıdanın adında yer alıyorsa İlgili bileşen veya bileşen grubu tüketici tarafından genellikle gıdanın adı ile ilişkilendiriliyorsa (Lahmacunda belirtilen kıyma miktarı) İlgili bileşen veya bileşen grubu, etiket üzerinde kelimeler, resimler veya grafikler ile vurgulanıyorsa İlgili bileşen veya bileşen grubu, gıdanın tanımlanması için ve adından veya görünüşünden dolayı karıştırılabileceği ürünlerden ayırt edilmesi için elzem ise bileşen miktarı bildirilmelidir.

Etiket üzerindeki RA (Referans Alım Oranı) ne anlama geliyor?

​Tüketime hazır haldeki gıdanın 100 g veya 100 ml’sinin enerji veya besin öğeleri için günlük alınması tavsiye edilen miktarın ne kadarını karşıladığını % olarak gösterir. RA belli yaşta ve cinsiyetteki hemen hemen bütün sağlıklı insanların beslenme ihtiyaçlarını karşılayacak ortalama günlük besin alım miktarıdır. Bu değer etiket üzerinde bir porsiyon veya bir tüketim birimi için de verilebilir.







