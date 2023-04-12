Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2022 sonuçlarını açıkladı. Buna göre, İstanbul'un nüfusu, bir önceki yıla göre 67 bin 51 kişi artarak 15 milyon 907 bin 951 kişiye ulaştı.

TÜİK verilerine göre Avrupa yakasında 10 milyon Anadolu yakasında yaklaşık 6 milyon insan yaşıyor. Esenyurt Avrupa yakasının Pendik ise Anadolu yakasının en kalabalık ilçesi.

İstanbul’un en kalabalık ilçesi hangisi?

Verilere göre Avrupa Yakasında 10 milyon 224 bin 323 kişi yaşarken Anadolu Yakasında 5 milyon 616 bin 577 kişi yaşıyor. Esenyurt, 983 bin 489 kişilik nüfusuyla İstanbul’un en kalabalık ilçesi olurken nüfusu en az olan ilçe ise 16 bin 690 kişilik nüfusu ile Adalar oldu. Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) 4 Şubat 2022’de Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Yerleşim Yerlerine Göre Nüfus İstatistikleri verilerini yayınladı. Yayınlanan bilgiye göre, İstanbul’un nüfusu, 2021’de bir önceki yıla göre 378 bin 448 kişi artarak 15 milyon 840 bin 900 kişi oldu. Avrupa Yakasında 10 milyon 224 bin 323 kişi yaşarken Anadolu Yakasında 5 milyon 616 bin 577 kişi yaşıyor.

İstanbul’da en az nüfuslu ilçesi hangisi?

2022 nüfus sayım verilerine göre, İstanbul’da en kalabalık ilçe 983 bin 489 nüfusuyla Esenyurt, nüfusu en az olan ilçe ise 16 bin 690 nüfusuyla Adalar oldu.

Avrupa Yakasında en kalabalık ilçe 983 bin 489 kişilik nüfusuyla Esenyurt olurken Anadolu Yakasının en kalabalık ilçesi 750.435 nüfusu ile Pendik oldu.

Avrupa Yakası ilçelerinin nüfusu kaç?

Avrupa Yakası’nda nüfus verileri ilçelere göre şu şekilde:

Esenyurt: 983 bin 489 Küçükçekmece: 805 bin 930 Bağcılar :744 bin 351 Bahçelievler :605 bin 300 Sultangazi: 543 bin 380 Başakşehir: 503 bin 243 Gaziosmanpaşa: 493 bin 096 Avcılar: 457 bin 981 Kağıthane: 454 bin 550 Esenler: 447 bin 116 Eyüpsultan: 417 bin 360 Beylikdüzü: 398 bin 122 Fatih: 382 bin 990 Sarıyer: 349 bin 968 Arnavutköy: 312 bin 023 Zeytinburnu: 293 bin 839 Şişli: 284 bin 294 Güngören: 283 bin 083 Bayrampaşa: 274 bin 884 Büyükçekmece: 269 bin 160 Beyoğlu: 233 bin 322 Bakırköy: 228 bin 759 Silivri: 209 bin 014 Beşiktaş: 178 bin 938 Çatalca: 76 bin 131

Anadolu Yakası ilçelerinin nüfusu kaç?

Anadolu Yakası’nın ilçelerindeki nüfus ise şu şekilde:Pendik: 750.435

Ümraniye: 726 bin 758

Maltepe: 525 bin 566

Üsküdar: 525 bin 395

Kadıköy: 485 bin 233

Kartal: 480 bin 738

Sancaktepe: 474 bin 668

Ataşehir: 427 bin 217

Sultanbeyli: 349 bin 485

Çekmeköy: 288 bin 585

Tuzla:284 bin 443

Beykoz: 248 bin 595

Şile: 41 bin 627

Adalar: 16 bin 690

2023 İstanbul'un İlçeleri Hangileridir?

İstanbul'un Avrupa kıtasında yer alan ilçeler şu şekildedir;

- Arnavutköy

- Avcılar

- Bağcılar

- Bahçelievler

- Bakırköy

- Başakşehir

- Bayrampaşa

- Beşiktaş

- Beylikdüzü

- Beyoğlu

- Büyükçekmece

- Çatalca

- Eminönü

- Esenler

- Esenyurt

- Eyüp Sultan

- Fatih

- Gaziosmanpaşa

- Güngören

- Kağıthane

- Küçükçekmece

- Sarıyer

- Silivri

- Sultangazi

- Şişli

- Zeytinburnu

Anadolu yakasında yer alan ilçeler hangileri?

İstanbul'un Anadolu yakasında yer alan ilçelerin listesi şu şekildedir;

- Adalar

- Ataşehir

- Beykoz

- Çekmeköy

- Kadıköy

- Kartal

- Maltepe

- Pendik

- Sancaktepe

- Sultanbeyli

- Şile

- Tuzla

- Ümraniye

- Üsküdar

İstanbul Büyük Şehir Belediyesi hangi partiden?

31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonuçları neticesinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve 39 ilçenin belediye başkanı seçilmiştir. Sonuçlar YSK'nın resmi verileridir. 31 Mart 2019 tarihinde yapılan Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi YSK tarafından 6 Mayıs 2019 tarihinde iptal edilmiştir. Bunun sonucunda 23 Haziranda söz konusu seçim tekrarlanmıştır. 24 Haziran 2029 Pazar günü tekrar edilen belediye seçim sonuçlarına göre İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimini CHP’nin adayı Ekrem İmamoğlu 4.742.082 oyla kazandı. AK Parti ve MHP’nin yani Cumhur İttifakının adayı Binali Yıldırım ise 3.936.068 oy aldı.

İstanbul ilçe belediyeleri hangi partiden?

31 Mart 2019 yerel seçim sonuçlarına göre İstanbul ilçe belediyelerinin hangi partiler tarafından kazanıldığı aşağıya yer almaktadır.

ADALAR Erdem Gül CHP

ARNAVUTKÖY Ahmet Haşimi Baltacı AK Parti

ATAŞEHİR Battal İlgezdi CHP

AVCILAR Turan Hançerli CHP

BAĞCILAR Lokman Çağırıcı AK Parti

BAHÇELİEVLER Hakan Bahadır AK Parti

BAKIRKÖY Bülent Kerimoğlu CHP

BAŞAKŞEHİR Yasin Kartoğlu AK Parti

BAYRAMPAŞA Atila Aydıner AK Parti

BEŞİKTAŞ Rıza Akpolat CHP

BEYKOZ Murat Aydın AK Parti

BEYLİKDÜZÜ Mehmet Murat Çalık CHP

BEYOĞLU Haydar Ali Yıldız AK Parti

BÜYÜKÇEKMECE Hasan Akgün CHP

ÇATALCA Mesut Üner AK Parti

ÇEKMEKÖY Ahmet Poyraz AK Parti

ESENLER Mehmet Tevfik Göksu AK Parti

ESENYURT Kemal Deniz Bozkurt CHP

EYÜPSULTAN Deniz Köken AK Parti

FATİH Mehmet Ergün Turan AK Parti

GAZİOSMANPAŞA Hasan Tahsin Usta AK Parti

GÜNGÖREN Bünyamin Demir AK Parti

KADIKÖY Şerdil Dara Odabaşı CHP

KAĞITHANE Mevlüt Öztekin AK Parti

KARTAL Gökhan Yüksel CHP

KÜÇÜKÇEKMECE Kemal Çebi CHP

MALTEPE Ali Kılıç CHP

PENDİK Ahmet Cin AK Parti

SANCAKTEPE Şeyma Döğücü AK Parti

SARIYER Şükrü Genç CHP

SİLİVRİ Volkan Yılmaz MHP

SULTANBEYLİ Hüseyin Keskin AK Parti

SULTANGAZİ Abdurrahman Dursun AK Parti

ŞİLE İlhan Ocaklı AK Parti

ŞİŞLİ Muammer Keskin CHP

TUZLA Şadi Yazıcı AK Parti

ÜMRANİYE İsmet Yıldırım AK Parti

ÜSKÜDAR Hilmi Türkmen AK Parti

ZEYTİNBURNU Ömer Arısoy AK Parti



