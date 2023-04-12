İstanbul ilçeleri, nüfusu, seçim sonuçları
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2022 sonuçlarını açıkladı. Buna göre, İstanbul'un nüfusu, bir önceki yıla göre 67 bin 51 kişi artarak 15 milyon 907 bin 951 kişiye ulaştı.
TÜİK verilerine göre Avrupa yakasında 10 milyon Anadolu yakasında yaklaşık 6 milyon insan yaşıyor. Esenyurt Avrupa yakasının Pendik ise Anadolu yakasının en kalabalık ilçesi.
İstanbul’un en kalabalık ilçesi hangisi?
Verilere göre Avrupa Yakasında 10 milyon 224 bin 323 kişi yaşarken Anadolu Yakasında 5 milyon 616 bin 577 kişi yaşıyor. Esenyurt, 983 bin 489 kişilik nüfusuyla İstanbul’un en kalabalık ilçesi olurken nüfusu en az olan ilçe ise 16 bin 690 kişilik nüfusu ile Adalar oldu. Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) 4 Şubat 2022’de Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Yerleşim Yerlerine Göre Nüfus İstatistikleri verilerini yayınladı. Yayınlanan bilgiye göre, İstanbul’un nüfusu, 2021’de bir önceki yıla göre 378 bin 448 kişi artarak 15 milyon 840 bin 900 kişi oldu. Avrupa Yakasında 10 milyon 224 bin 323 kişi yaşarken Anadolu Yakasında 5 milyon 616 bin 577 kişi yaşıyor.
İstanbul’da en az nüfuslu ilçesi hangisi?
2022 nüfus sayım verilerine göre, İstanbul’da en kalabalık ilçe 983 bin 489 nüfusuyla Esenyurt, nüfusu en az olan ilçe ise 16 bin 690 nüfusuyla Adalar oldu.
Avrupa Yakasında en kalabalık ilçe 983 bin 489 kişilik nüfusuyla Esenyurt olurken Anadolu Yakasının en kalabalık ilçesi 750.435 nüfusu ile Pendik oldu.
Avrupa Yakası ilçelerinin nüfusu kaç?
Avrupa Yakası’nda nüfus verileri ilçelere göre şu şekilde:
- Esenyurt: 983 bin 489
- Küçükçekmece: 805 bin 930
- Bağcılar :744 bin 351
- Bahçelievler :605 bin 300
- Sultangazi: 543 bin 380
- Başakşehir: 503 bin 243
- Gaziosmanpaşa: 493 bin 096
- Avcılar: 457 bin 981
- Kağıthane: 454 bin 550
- Esenler: 447 bin 116
- Eyüpsultan: 417 bin 360
- Beylikdüzü: 398 bin 122
- Fatih: 382 bin 990
- Sarıyer: 349 bin 968
- Arnavutköy: 312 bin 023
- Zeytinburnu: 293 bin 839
- Şişli: 284 bin 294
- Güngören: 283 bin 083
- Bayrampaşa: 274 bin 884
- Büyükçekmece: 269 bin 160
- Beyoğlu: 233 bin 322
- Bakırköy: 228 bin 759
- Silivri: 209 bin 014
- Beşiktaş: 178 bin 938
- Çatalca: 76 bin 131
Anadolu Yakası ilçelerinin nüfusu kaç?
Anadolu Yakası’nın ilçelerindeki nüfus ise şu şekilde:Pendik: 750.435
Ümraniye: 726 bin 758
Maltepe: 525 bin 566
Üsküdar: 525 bin 395
Kadıköy: 485 bin 233
Kartal: 480 bin 738
Sancaktepe: 474 bin 668
Ataşehir: 427 bin 217
Sultanbeyli: 349 bin 485
Çekmeköy: 288 bin 585
Tuzla:284 bin 443
Beykoz: 248 bin 595
Şile: 41 bin 627
Adalar: 16 bin 690
2023 İstanbul'un İlçeleri Hangileridir?
İstanbul'un Avrupa kıtasında yer alan ilçeler şu şekildedir;
- Arnavutköy
- Avcılar
- Bağcılar
- Bahçelievler
- Bakırköy
- Başakşehir
- Bayrampaşa
- Beşiktaş
- Beylikdüzü
- Beyoğlu
- Büyükçekmece
- Çatalca
- Eminönü
- Esenler
- Esenyurt
- Eyüp Sultan
- Fatih
- Gaziosmanpaşa
- Güngören
- Kağıthane
- Küçükçekmece
- Sarıyer
- Silivri
- Sultangazi
- Şişli
- Zeytinburnu
Anadolu yakasında yer alan ilçeler hangileri?
İstanbul'un Anadolu yakasında yer alan ilçelerin listesi şu şekildedir;
- Adalar
- Ataşehir
- Beykoz
- Çekmeköy
- Kadıköy
- Kartal
- Maltepe
- Pendik
- Sancaktepe
- Sultanbeyli
- Şile
- Tuzla
- Ümraniye
- Üsküdar
İstanbul Büyük Şehir Belediyesi hangi partiden?
31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonuçları neticesinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve 39 ilçenin belediye başkanı seçilmiştir. Sonuçlar YSK'nın resmi verileridir. 31 Mart 2019 tarihinde yapılan Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi YSK tarafından 6 Mayıs 2019 tarihinde iptal edilmiştir. Bunun sonucunda 23 Haziranda söz konusu seçim tekrarlanmıştır. 24 Haziran 2029 Pazar günü tekrar edilen belediye seçim sonuçlarına göre İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimini CHP’nin adayı Ekrem İmamoğlu 4.742.082 oyla kazandı. AK Parti ve MHP’nin yani Cumhur İttifakının adayı Binali Yıldırım ise 3.936.068 oy aldı.
İstanbul ilçe belediyeleri hangi partiden?
31 Mart 2019 yerel seçim sonuçlarına göre İstanbul ilçe belediyelerinin hangi partiler tarafından kazanıldığı aşağıya yer almaktadır.
ADALAR Erdem Gül CHP
ARNAVUTKÖY Ahmet Haşimi Baltacı AK Parti
ATAŞEHİR Battal İlgezdi CHP
AVCILAR Turan Hançerli CHP
BAĞCILAR Lokman Çağırıcı AK Parti
BAHÇELİEVLER Hakan Bahadır AK Parti
BAKIRKÖY Bülent Kerimoğlu CHP
BAŞAKŞEHİR Yasin Kartoğlu AK Parti
BAYRAMPAŞA Atila Aydıner AK Parti
BEŞİKTAŞ Rıza Akpolat CHP
BEYKOZ Murat Aydın AK Parti
BEYLİKDÜZÜ Mehmet Murat Çalık CHP
BEYOĞLU Haydar Ali Yıldız AK Parti
BÜYÜKÇEKMECE Hasan Akgün CHP
ÇATALCA Mesut Üner AK Parti
ÇEKMEKÖY Ahmet Poyraz AK Parti
ESENLER Mehmet Tevfik Göksu AK Parti
ESENYURT Kemal Deniz Bozkurt CHP
EYÜPSULTAN Deniz Köken AK Parti
FATİH Mehmet Ergün Turan AK Parti
GAZİOSMANPAŞA Hasan Tahsin Usta AK Parti
GÜNGÖREN Bünyamin Demir AK Parti
KADIKÖY Şerdil Dara Odabaşı CHP
KAĞITHANE Mevlüt Öztekin AK Parti
KARTAL Gökhan Yüksel CHP
KÜÇÜKÇEKMECE Kemal Çebi CHP
MALTEPE Ali Kılıç CHP
PENDİK Ahmet Cin AK Parti
SANCAKTEPE Şeyma Döğücü AK Parti
SARIYER Şükrü Genç CHP
SİLİVRİ Volkan Yılmaz MHP
SULTANBEYLİ Hüseyin Keskin AK Parti
SULTANGAZİ Abdurrahman Dursun AK Parti
ŞİLE İlhan Ocaklı AK Parti
ŞİŞLİ Muammer Keskin CHP
TUZLA Şadi Yazıcı AK Parti
ÜMRANİYE İsmet Yıldırım AK Parti
ÜSKÜDAR Hilmi Türkmen AK Parti
ZEYTİNBURNU Ömer Arısoy AK Parti