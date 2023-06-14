Merkez Bankası'nda kritik atama
Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, kurum içi ilk atamaları gerçekleştirdi. Erkan, Başkanlık Ofisi Genel Müdürlüğü'ne ise kurum içinden Emine Aslı Üvez Meriç'i atadı. Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, İletişim ve Dış İlişkiler Genel Müdür Yardımcılığına, İdare Merkezi Danışmanı eski gazeteci Fırat Bora Taş'ı atadı. Taş'ın iletişimi bir süre vekaleten yürüteceği belirtildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şimşek'in adımlarını kabullendik
Recep Tayyip Erdoğan 2023 seçimleri sonrası yeni kabinesini belirledi. Hazine ve Maliye Bakanı uluslararası piyasalarda tanınmış bir isim olan Mehmet Şimşek oldu. Merkez Bankası Başkanı ise Mehmet Şimşek'in tavsiyesi üzerine ABD'de 'Müthiş Türk kızı' olarak ünlenen Hafize Gaye Erkan oldu. Başkan Erdoğan KKTC ve Azerbaycan ziyaretleri sonrası uçakta dönüşte gazetecilerin sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in "Rasyonel zemine döneceğiz" mesajının ardından tartışılan ekonomi politikalarına ilişkin olarak, "Hazine ve Maliye Bakanımızın adımlarını süratle, rahatlıkla Merkez Bankası'yla atmasını kabullendik. Enflasyonu tek haneye düşürme kararlılığımızı bildirdik" diyerek faiz artışının sinyalini verdi.