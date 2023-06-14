Recep Tayyip Erdoğan 2023 seçimleri sonrası yeni kabinesini belirledi. Hazine ve Maliye Bakanı uluslararası piyasalarda tanınmış bir isim olan Mehmet Şimşek oldu. Merkez Bankası Başkanı ise Mehmet Şimşek'in tavsiyesi üzerine ABD'de 'Müthiş Türk kızı' olarak ünlenen Hafize Gaye Erkan oldu. Başkan Erdoğan KKTC ve Azerbaycan ziyaretleri sonrası uçakta dönüşte gazetecilerin sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in "Rasyonel zemine döneceğiz" mesajının ardından tartışılan ekonomi politikalarına ilişkin olarak, "Hazine ve Maliye Bakanımızın adımlarını süratle, rahatlıkla Merkez Bankası'yla atmasını kabullendik. Enflasyonu tek haneye düşürme kararlılığımızı bildirdik" diyerek faiz artışının sinyalini verdi.