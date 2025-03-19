Sosyal medyada yaşanan erişim sorunları ile ilgili gelişmeler kullanıcılar tarafından sorgulanmaya devam ediyor. Instagram, Twitter (X), Youtube gibi platformlarda erişim engeli mi var? Ne zaman açılacak? gibi sorular için yanıt aranıyor. Sorunun küresel çapta mı olup olmadığı da merak edilen diğer bir konu. Peki sosyal medya çöktü mü? Erişim engeli var mı, kalktı mı? İşte sosyal medya ile ilgili son dakika gelişmeler.
Günün en çok konuşulan konularından biri de sosyal medyada yaşanan erişim problemi oldu. Türkiye'de en çok kullanılan sosyal platformlardan Instagram, Twitter (X), Youtube gibi uygulamaların açılmamasıyla sorgulamalar da arttı. Birçok kullanıcı, sosyal medya çöktü mü? neden açılmıyor, erişim engeli var mı? sorularının yanıtını araştırmaya devam ediyor. İşte sosyal medyada yaşananlar ve son gelişmeler.
SOSYAL MEDYA ÇÖKTÜ MÜ, NEDEN AÇILMIYOR?
Sosyal medyada yaşanan erişim sorunları Türkiye'deki kullanıcıları da etkilemiş durumda. Uygulamalarda yaşanan problemler ile ilgili, Instagram, Twitter yetkilileri ve BTK'dan henüz resmi bir açıklama gelmedi. Sorunun global bir kesintiden mi yoksa bölgesel bir problemden mi kaynaklandığı ise bilinmiyor. Resmi açıklamalar yapıldığında sayfamızda yer alacak.
Downdetector'ün paylaştığı raporda yüzlerce bildirim yer alıyor. Instagram uygulamasında son 24 saatte onlarca rapor kaydedildi.
Twitter X uygulamasında da son 24 saat içerisinde yüzlerce rapor kaydedildi.
Diğer sosyal medya uygulamalarında olduğu gibi Facebook'ta da hata raporları gözlemlendi
Youtube'da son 24 saatlik hata raporu ise şu şekilde;