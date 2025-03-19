Günün en çok konuşulan konularından biri de sosyal medyada yaşanan erişim problemi oldu. Türkiye'de en çok kullanılan sosyal platformlardan Instagram, Twitter (X), Youtube gibi uygulamaların açılmamasıyla sorgulamalar da arttı. Birçok kullanıcı, sosyal medya çöktü mü? neden açılmıyor, erişim engeli var mı? sorularının yanıtını araştırmaya devam ediyor. İşte sosyal medyada yaşananlar ve son gelişmeler.