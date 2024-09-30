SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT SONUÇLARI 2024 SON DAKİKA! 20 bin öğretmen ataması mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?

"20 bin öğretmen ataması mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları açıklandı mı?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. 2024-2025 eğitim öğretim yılı faaliyetlerinin başlamasıyla birlikte MEB sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçlarının ne zaman açıklanacağı yeniden gündeme geldi. Başvuruları Mayıs ayı itibarıyla alınmaya başlayan ve 1 Temmuz tarihinde sözlü sınavları yapılan mülakatların sonuçları adaylar tarafından dört gözle bekleniyor.