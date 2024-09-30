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SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT SONUÇLARI 2024 SON DAKİKA! 20 bin öğretmen ataması mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT SONUÇLARI 2024 SON DAKİKA! 20 bin öğretmen ataması mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?

16:2130/09/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
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Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı mı?
Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı mı?

"20 bin öğretmen ataması mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları için araştırmalar devam ediyor. Sözlü sınavlara katılım sağlayan adaylar sonuçların açıklanacağı tarih için gözlerini Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gelecek duyurulara çevirdi. Peki 20 bin öğretmen ataması mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?

"20 bin öğretmen ataması mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları açıklandı mı?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. 2024-2025 eğitim öğretim yılı faaliyetlerinin başlamasıyla birlikte MEB sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçlarının ne zaman açıklanacağı yeniden gündeme geldi. Başvuruları Mayıs ayı itibarıyla alınmaya başlayan ve 1 Temmuz tarihinde sözlü sınavları yapılan mülakatların sonuçları adaylar tarafından dört gözle bekleniyor.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçlarının açıklanacağı tarihe dair resmi bir duyuru yapılmadı. Konuyla ilişkin gelişmeler yaşandığında haberlerde yer verilecektir.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK SÖZLÜ SINAV SONUÇLARI NEREDEN AÇIKLANACAK?

Sınava katılım sağlayan adaylar, sözlü sınav sonuçlarını Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi web sitesi üzerinden öğrenebilecekler. Sonuçlar ayrıca, e-Devlet platformu üzerinden TC kimlik numaraları ve şifreleriyle giriş yaparak erişime açılacak.

MÜLAKAT SONUÇLARI NASIL DEĞERLENEDİRİLECEK?

Sözleşmeli öğretmenliğe atama için yapılacak sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar, sözlü sınav komisyonunca yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılır ve sözleşmeli öğretmenliğe atanmak üzere tercih yapma hakkına sahip olur.

#sözleşmeli öğretmenlik
#sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları
#MEB

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