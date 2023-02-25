Spor Toto 1. Lig’de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Ertelenen Eyüspor - Bodrumspor maçı ile başlayacak Spor Toto 1. Lig’de 23. hafta tamamlanarak 24. haftaya başlangıç yapacak.

SPOR TOTO 1. LİG NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig'de karşılaşmaların 3-4 Mart tarihleri itibariyle başlaması kararını aldı. Spor Toto 1. Lig’de 23.hafta son maçı Eyüpspor - Bodrumspor karşılaşması ise 28 Şubat Salı günü saat 20.00’de oynanacak.





FUTBOL MÜSABAKA TALİMATI'NIN 18. MADDESİ HÜKÜMLERİ

1- Erteleme müsabakalarına, yalnızca ertelenen müsabakanın oynanması gereken tarihte kulüplerde tescilli olan futbolcular katılabilir.

2- Ertelenen müsabakanın oynanması gereken tarihte cezalı veya idari tedbirli olup da, erteleme müsabakasının oynanacağı tarihte cezası infaz edilmiş olan kişiler, erteleme müsabakasına katılabilirler.

3- Ertelenen müsabakanın, oynanması gereken tarihte müsabakaya katılmaya hakkı olan kişiler, erteleme müsabakası tarihinde cezalı veya idari tedbirli ise erteleme müsabakasına katılamazlar.

TFF'nin açıklamasında Süper Lig'de oynanacak 24. hafta karşılaşmalarının erteleme müsabakası kapsamında olmadığı hatırlatılarak, şu ifadeler yer aldı:

"Bununla birlikte 8 Şubat Çarşamba günü oynanması gereken TFF 2. Lig'in 24. hafta müsabakaları ile Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig'in 24. haftaları ve TFF 3. Lig'in 22. haftası da dahil olmak üzere profesyonel liglere ilişkin fikstürün yeniden düzenlenmesi nedeniyle bu müsabakaların erteleme müsabakası kapsamında olmadığı ve futbolcu uygunluğu açısından Futbol Müsabaka Talimatı'nın 18. maddesi hükümlerinin uygulanmayacağı hususunda bilgi ve gereğini rica ederiz."

BODRUMSPOR, ERTELENEN EYÜPSPOR MAÇI HAZIRLIKLARINA BAŞLADI

Bodrumspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, yaptığı açıklamada, Eyüpspor'la 28 Şubat Salı günü saat 20.00'de deplasmanda yapacağı karşılaşmaya 3 puan hedefiyle hazırlandıklarını ifade etti.

Yalıçiftlik Tesisleri'nde antrenmanlarını sürdürdüklerini anlatan Taşdemir, deprem nedeniyle büyük bir acı yaşadıklarını belirterek, "Aklımız hep orada. Hepimiz insanız, empati yaptığımızda bile kaldıramayacağımız şeyler var. Türkiye yardım seferberliği başlattı. Acılarımızı birbirimize sarılarak iyileştirebiliriz. Deprem bölgesinde zarar gören vatandaşlarımıza elimizden geldiğince yardımcı olmamız gerekiyor." diye konuştu.

Takıma iki yeni oyuncuyu kattıklarını belirten Taşdemir, şunları kaydetti:

"Eksik gördüğümüz bölgelere takviye yaptık. Sezon başından beri koyduğumuz hedef doğrultusunda gitmeye çalışıyoruz. Bu hedefi depremden sonra biraz değiştirdik. Keyif almaya, mutlu olmaya, sevenlerimizi mutlu etmeye yönelik odaklandık. Ligden iki takım çekildi. Ligin bütün ahengi ve dengesi bozuldu. Oyunun rengi de değişti bana göre ama yaşadığımız acıyı düşündüğümüz zaman bunlara girmek bile gereksiz. Biz idmanlarımızı yapıyoruz, haftaya Eyüpspor maçıyla başlayacağız. Bizim için inşallah sonucu iyi biten bir maç olur."

Ligde son 5 maçta 3 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 1 beraberlik alan Bodrumspor 38 puanla 3'üncü sırada yer alıyor.

SPOR TOTO 1. LİG PUAN DURUMU















