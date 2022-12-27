1. Lig'in kart raporu

Ligin ilk yarısında hafta başına 2,53 kırmızı ve 37,8 sarı kart ortalamaları oluştu.

Hakemler; Sakaryaspor-Denizlispor maçında 11, Samsunspor-Manisa FK karşılaşmasında 10, Manisa FK-Yeni Malatyaspor ve Adanaspor-Pendikspor müsabakalarında ise 9'ar kez sarı kartlarına başvurdu. Manisa FK-Tuzlaspor, Adanaspor-Rizespor, Göztepe-Denizlispor ve Adanaspor-Göztepe karşılaşmalarında ise hiç kart kullanılmadı.

Ligde 8 müsabakada hakemler 2'şer kez kırmızı kart gösterdi.

Sarı kartlar

Sakaryaspor, 50 kez ile ligin ilk yarısında en fazla sarı kart gören ekip oldu. Bu takımı 44'er kartla Adanaspor ile Bandırmaspor, 43'er kartla Altay, Yeni Malatyaspor ve Yılport Samsunspor izledi.

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Ligin en az sarı kart gören ekibi ise hakemlerin 27 kez uyarı verdiği Gençlerbirliği oldu.

Sakaryaspor'dan Serkan Odabaşoğlu 8 kez ile en fazla sarı kartla cezalandırılan isim olarak dikkati çekti.

Kırmızı kartlar

Toplam 39 kırmızı kartın gösterildiği 1. Lig'de Adanaspor, Çaykur Rizespor ve Pendiksporlu futbolcular takımlarını hiç eksik bırakmadı.

Yeni Malatyasporlu futbolcular 6, Sakaryaspor ve Tuzlasporlu futbolcular ise dörder kez kırmızı kartla cezalandırıldı.

Yeni Malatyaspor’dan Rahman Buğra Çağıran iki kez kırmızı kart gördü.

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