Spor 1 Ligin kart raporu
FUTBOL FUTBOL

1. Lig'in kart raporu

1. Lig 2022-2023 sezonunun ilk devresindeki 171 müsabakada 718 sarı ve 39 kırmızı kart gösterildi. Yeni Malatyaspor en çok kırmızı gören takım oldu.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
1. Ligin ilk yarısında en çok kart gören takımlar
Arşiv

Ligin ilk yarısında hafta başına 2,53 kırmızı ve 37,8 sarı kart ortalamaları oluştu.

Hakemler; Sakaryaspor-Denizlispor maçında 11, Samsunspor-Manisa FK karşılaşmasında 10, Manisa FK-Yeni Malatyaspor ve Adanaspor-Pendikspor müsabakalarında ise 9'ar kez sarı kartlarına başvurdu. Manisa FK-Tuzlaspor, Adanaspor-Rizespor, Göztepe-Denizlispor ve Adanaspor-Göztepe karşılaşmalarında ise hiç kart kullanılmadı.

Ligde 8 müsabakada hakemler 2'şer kez kırmızı kart gösterdi.

Sarı kartlar

Sakaryaspor, 50 kez ile ligin ilk yarısında en fazla sarı kart gören ekip oldu. Bu takımı 44'er kartla Adanaspor ile Bandırmaspor, 43'er kartla Altay, Yeni Malatyaspor ve Yılport Samsunspor izledi.

Ligin en az sarı kart gören ekibi ise hakemlerin 27 kez uyarı verdiği Gençlerbirliği oldu.

Sakaryaspor'dan Serkan Odabaşoğlu 8 kez ile en fazla sarı kartla cezalandırılan isim olarak dikkati çekti.

Kırmızı kartlar

Toplam 39 kırmızı kartın gösterildiği 1. Lig'de Adanaspor, Çaykur Rizespor ve Pendiksporlu futbolcular takımlarını hiç eksik bırakmadı.

Yeni Malatyasporlu futbolcular 6, Sakaryaspor ve Tuzlasporlu futbolcular ise dörder kez kırmızı kartla cezalandırıldı.

Yeni Malatyaspor’dan Rahman Buğra Çağıran iki kez kırmızı kart gördü.

1. Lig'in gol makinesi Marco Paixao
SPOR
1. Lig'in gol makinesi Marco Paixao

Eyüpspor Süper Lig'e göz kırpıyor
SPOR
Eyüpspor Süper Lig'e göz kırpıyor



Icardi çalışmalara başladı

Icardi çalışmalara başladı

​Galatasaray'da Sivasspor hazırlıkları devam ediyor.
Milli takımda Santarelli dönemi

Milli takımda
Santarelli dönemi

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın başına Daniele Santarelli getirildi.
Süper Lig takımları peşinde

Süper Lig
takımları peşinde

1. Lig'in en golcü stoperi transferin gözdesi oldu.
Gol makinesi

Gol makinesi

38 yaşında Türkiye'deki dördüncü krallığına koşuyor.
Süper Lig'e <br>göz kırpıyor

Süper Lig'e
göz kırpıyor

​19 haftanın 12'sini zirvede tamamladılar.
Teklif yapıldı

Teklif yapıldı

Süper Lig'de dengeleri değiştirecek transfer hamlesi.
Kadıköy hesapları

Kadıköy hesapları

Aslan Fenerbahçe maçına kadar kayıp yaşamak istemiyor.
Güneş'ten <br>son şans

Güneş'ten
son şans

​Beşiktaş'ta 5 futbolcu topun ağzında.
Jesus'tan <br>'kırmızı' taktik

Jesus'tan
'kırmızı' taktik

​İdmanlarda as takımı 10 kişi oynatıyor.
Ödüller sahiplerini buldu

Ödüller sahiplerini buldu

Fair-Play ödülleri, federasyonda yapılan törende takdim edildi.
'Başkanım Messi <br>ne zaman geliyor?'

'Başkanım Messi
ne zaman geliyor?'

​Ahmet Ağaoğlu'ndan taraftarın sorusuna esprili cevap.
'Kalitesinin karşılığı yok'

'Kalitesinin karşılığı yok'

Alman teknik adamdan Jude Bellingham övgüsü.
En az 3 ay yok

En az 3 ay yok

​Genç oyuncuda kopma ve yırtık tespit edildi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.