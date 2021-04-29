Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Spor 12 Dev Adamın rakipleri belirlendi
TBL

12 Dev Adam'ın rakipleri belirlendi

FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası A Grubu'nda mücadele edecek A Milli Erkek Basketbol Takımı, İspanya, Rusya, Belçika, Gürcistan ve Bulgaristan'la eşleşti.

Haber Merkezi AA
12 Dev Adamın rakipleri belirlendi
Shane Larkin ay-yıldızlı ekibimizin en önemli oyuncuları arasında yer alıyor.

Almanya'nın başkenti Berlin'deki Verti Music Hall'de yapılan kura çekimi ile 1-18 Eylül 2022 tarihlerinde düzenlenecek turnuvanın grup aşamasındaki eşleşmeleri belli oldu.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, İspanya, Rusya, Belçika, Gürcistan ve Bulgaristan ile A Grubu'nda mücadele edecek.

Kura çekimi sonrasında gruplar şöyle oluştu:

A Grubu: Türkiye, İspanya, Rusya, Belçika, Gürcistan, Bulgaristan

B Grubu: Almanya, Fransa, Slovenya, Litvanya, Macaristan, Bosna Hersek

C Grubu: İtalya, Yunanistan, Hırvatistan, Ukrayna, Estonya, Büyük Britanya

D Grubu: Çekya, Sırbistan, Finlandiya, Polonya, İsrail, Hollanda

Milli takım, grup maçlarını Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te oynayacak.

  • Almanya, Çekya, Gürcistan ve İtalya'nın ortaklaşa düzenleyeceği şampiyonanın grup aşamasını ilk dört sırada tamamlayan 16 takım çapraz şekilde eşleşecek.

Türk vatandaşı olan Larkin'den açıklama: İsmimi kullanmaya devam edeceğim
SPOR
Türk vatandaşı olan Larkin'den açıklama: İsmimi kullanmaya devam edeceğim
Abone Ol Google News
Kapılarında kuyruk oluştu

Kapılarında kuyruk oluştu

​Tam kapanma öncesi AVM'lerde alışveriş yoğunluğu.
Eşiyle sokakta yatıyor

Eşiyle sokakta yatıyor

​15 bin liralık senedin başına 6'yı ekleyip dolandırdılar.
CHPli Özkoç: Kaftancıoğlunun Ermeni soykırımını destekleyen tweeti yok

​Temizlik araçlarında büyük sahtecilik

PKK'nın sözde 'özel güç sorumlusu' da etkisiz hale getirildi​.

Sağlık Bakanlığından yeni genelge

Çavuşoğlu ve KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan ortak açıklama.

Köylüler buldu: Hayal bile edemeyeceğimiz bir yer.

Areda Piar 'halk ekmek' araştırmasının sonuçları açıkladı.
Reisülkurra Abdurrahman Gürses

Reisülkurra Abdurrahman Gürses

​Kur'an'ın vakarıyla yaşanmış bir ömür.

​Mevlüt Çavuşoğlu ve Fahrettin Koca Rusya'ya gidecek
İçişleri'nden yeni genelge

İçişleri'nden yeni genelge

Görev belgesi düzenlenmesine dair merak edilenler açıklandı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.