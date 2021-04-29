12 Dev Adam'ın rakipleri belirlendi

Almanya'nın başkenti Berlin'deki Verti Music Hall'de yapılan kura çekimi ile 1-18 Eylül 2022 tarihlerinde düzenlenecek turnuvanın grup aşamasındaki eşleşmeleri belli oldu.
A Milli Erkek Basketbol Takımı, İspanya, Rusya, Belçika, Gürcistan ve Bulgaristan ile A Grubu'nda mücadele edecek.
Kura çekimi sonrasında gruplar şöyle oluştu:
A Grubu: Türkiye, İspanya, Rusya, Belçika, Gürcistan, Bulgaristan
B Grubu: Almanya, Fransa, Slovenya, Litvanya, Macaristan, Bosna Hersek
C Grubu: İtalya, Yunanistan, Hırvatistan, Ukrayna, Estonya, Büyük Britanya
D Grubu: Çekya, Sırbistan, Finlandiya, Polonya, İsrail, Hollanda
Milli takım, grup maçlarını Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te oynayacak.
- Almanya, Çekya, Gürcistan ve İtalya'nın ortaklaşa düzenleyeceği şampiyonanın grup aşamasını ilk dört sırada tamamlayan 16 takım çapraz şekilde eşleşecek.
FIBA 2022 Erkekler Avrupa Şampiyonası'ndaki rakiplerimiz belli oldu!
A Erkek Milli Takımımız, A Grubu'ndaki maçlarını 1-8 Eylül 2022 tarihleri arasında Gürcistan'ın Tiflis şehrinde oynayacak.
🇹🇷 TÜRKİYE
🇬🇪 Gürcistan
🇪🇸 İspanya
🇷🇺 Rusya
🇧🇪 Belçika
🇧🇬 Bulgaristan#BizBirlikteyiz pic.twitter.com/Uu8ytWqbS0
FIBA 2022 Erkekler Avrupa Şampiyonası'ndaki rakiplerimiz belli oldu!