12 Dev Adam'ın rakipleri belirlendi

Shane Larkin ay-yıldızlı ekibimizin en önemli oyuncuları arasında yer alıyor.

Almanya'nın başkenti Berlin'deki Verti Music Hall'de yapılan kura çekimi ile 1-18 Eylül 2022 tarihlerinde düzenlenecek turnuvanın grup aşamasındaki eşleşmeleri belli oldu.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, İspanya, Rusya, Belçika, Gürcistan ve Bulgaristan ile A Grubu'nda mücadele edecek.

Kura çekimi sonrasında gruplar şöyle oluştu:

A Grubu: Türkiye, İspanya, Rusya, Belçika, Gürcistan, Bulgaristan

B Grubu: Almanya, Fransa, Slovenya, Litvanya, Macaristan, Bosna Hersek

C Grubu: İtalya, Yunanistan, Hırvatistan, Ukrayna, Estonya, Büyük Britanya

D Grubu: Çekya, Sırbistan, Finlandiya, Polonya, İsrail, Hollanda

Milli takım, grup maçlarını Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te oynayacak.

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Almanya, Çekya, Gürcistan ve İtalya'nın ortaklaşa düzenleyeceği şampiyonanın grup aşamasını ilk dört sırada tamamlayan 16 takım çapraz şekilde eşleşecek.

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A Erkek Milli Takımımız, A Grubu'ndaki maçlarını 1-8 Eylül 2022 tarihleri arasında Gürcistan'ın Tiflis şehrinde oynayacak.



🇹🇷 TÜRKİYE

🇬🇪 Gürcistan

🇪🇸 İspanya

🇷🇺 Rusya

🇧🇪 Belçika

🇧🇬 Bulgaristan#BizBirlikteyiz pic.twitter.com/Uu8ytWqbS0 — TBF (@TBF) April 29, 2021