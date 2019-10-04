20 yaşındaki gol makinesi Donyell Malen: 17 maçta 14 gol attı
AVRUPA LİGLERİ

20 yaşındaki gol makinesi Donyell Malen: 17 maçta 14 gol attı

PSV Eindhoven forması giyen 20 yaşındaki futbolcu Donyell Malen, bu sezon ortaya koyduğu 14 gol 5 asistlik performansıyla göz kamaştırıyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Malen'in adı, Avrupa'nın dev kulüpleriyle anılmaya başladı.

Malen'in adı, Avrupa'nın dev kulüpleriyle anılmaya başladı.

UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda Norveç ekibi Rosenborg'a konuk olan Hollanda temsilcisi PSV Eindhoven, mücadeleden 4-1'lik skorla galip ayrıldı. PSV'nin parlayan yıldızı Donyell Malen, bu karşılaşmayı da boş geçmeyerek, attığı 2 golle galibiyette önemli rol oynadı.

Bir maçta attığı 5 golle gündem olmuştu

20 yaşındaki Malen, PSV'nin Hollanda Ligi'nde Vitesse'yi 5-0 mağlup ettiği maçta gollerin tamamını atarak dikkatleri üzerine çekmiş ve tarihe geçen performansıyla Avrupa basınında manşet olmuştu.

Malen'in Rosenborg maçında yaşadığı gol sevinci
Malen'in Rosenborg maçında yaşadığı gol sevinci

17 maçta 19 gole direkt katkı yaptı

Ajax altyapısından yetişen genç oyuncu, bu sezon toplamda çıktığı 17 maçta 14 gol atma başarısı gösterirken, 5 de asist kaydetti.

Hollanda Ligi'nde 8 kez fileleri havalandıran Surinam asıllı futbolcu, gol krallığında zirvede yer alıyor.

600 bin euroya alındı, şimdiki değeri 18 milyon euro

Malen, 2017-2018 sezonunda Arsenal U23 Takımı'ndan 600 bin euro bedelle PSV'nin U21 takımına transfer olmuştu. Başarılı futbolcunun Transfermarkt'ta güncel piyasa değeri 18 milyon euro olarak gösteriliyor.


Donyell Malen'in bu sezonki performansı;

  • Hollanda Ligi: 8 maç, 8 gol, 1 asist
  • Şampiyonlar Ligi Elemeleri: 2 maç, 1 gol, 2 asist
  • Avrupa Ligi Elemeleri: 4 maç, 2 gol, 2 asist
  • Avrupa Ligi: 2 maç, 3 gol
  • Hollanda Süper Kupası: 1 maç -


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