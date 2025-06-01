Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda gruplar belli oldu

FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda gruplar belli oldu

15:131/06/2025, Pazar
IHA
Sonraki haber
Turnuva, 15 Haziran’da start alacak.
Turnuva, 15 Haziran’da start alacak.

FIFA Kulüpler Dünya Kupası play-off müsabakasını ABD ekibi Los Angeles FC kazanırken, turnuvada mücadele edecek takımlar da netlik kazandı. Real Madrid, Manchester City, PSG ve Bayern Münih gibi Avrupa'nın dev kulüplerinin de katıldığı turnuvada gruplar belli oldu.

Amerika Birleşik Devletleri’nde 15 Haziran - 13 Temmuz tarihleri arasında 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası düzenlenecek. FIFA Kulüpler Dünya Kupası bu yıl format değişikliğine gidilerek 32 takımın katılımıyla gerçekleşecek. Aralık ayında çekilen kura sonrası gruplar belli olurken, Meksika ekibi Leon disiplin soruşturması sonrası ihraç edilmişti. ABD ekibi Los Angeles FC ile Meksika takımı Club America play-off oynamasına karar verildi. Milli futbolcu Cengiz Ünder’in de formasını giydiği LAFC, 2-1’lik skorla kazanarak turnuva biletini aldı.


Turnuva, 15 Haziran’da Al Ahly ile Inter Miami arasında oynanacak A Grubu mücadelesi ile başlayacak. 8 grupta 4 takımla oynanacak turnuvada takımlar birer maç yapacak. Grubunu ilk 2 sırada tamamlayanlar, sonraki turlarda tek maç eleme usulüne göre karşılaşacak.


FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nda gruplar şu şekilde:


A Grubu:
Palmeiras (Brezilya), Porto (Portekiz), Al Ahly (Mısır), Inter Miami (ABD)
B Grubu:
Paris Saint-Germain (Fransa), Atletico Madrid (İspanya), Botafogo (Brezilya), Seattle Sounders (ABD)
C Grubu:
Bayern Münih (Almanya), Auckland City (Yeni Zelanda), Boca Juniors (Arjantin), Benfica (Portekiz)
D Grubu:
Flamengo (Brezilya), Chelsea (İngiltere), Esperance Tunis (Tunus), Los Angeles FC (ABD)
E Grubu:
River Plate (Arjantin), Inter (İtalya), Urawa Red Diamonds (Japonya), Monterrey (Meksika)
F Grubu:
Fluminense (Brezilya), Borussia Dortmund (Almanya), Ulsan (Güney Kore), Mamelodi Sundowns (Güney Afrika)
G Grubu:
Manchester City (İngiltere), Juventus (İtalya), Wydad (Fas), Al Ain (Birleşik Arap Emirlikleri)
H Grubu:
Real Madrid (İspanya), Al Hilal (Suudi Arabistan), Salzburg (Avusturya), Pachuca (Meksika)
#2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası
#Real Madrid
#Chelsea
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TRT 1 canlı izle 31 Mayıs 2025: Inter PSG Şampiyonlar Ligi finali TRT 1 Tabii canlı yayını izle