Amerika Birleşik Devletleri’nde 15 Haziran - 13 Temmuz tarihleri arasında 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası düzenlenecek. FIFA Kulüpler Dünya Kupası bu yıl format değişikliğine gidilerek 32 takımın katılımıyla gerçekleşecek. Aralık ayında çekilen kura sonrası gruplar belli olurken, Meksika ekibi Leon disiplin soruşturması sonrası ihraç edilmişti. ABD ekibi Los Angeles FC ile Meksika takımı Club America play-off oynamasına karar verildi. Milli futbolcu Cengiz Ünder’in de formasını giydiği LAFC, 2-1’lik skorla kazanarak turnuva biletini aldı.

Turnuva, 15 Haziran’da Al Ahly ile Inter Miami arasında oynanacak A Grubu mücadelesi ile başlayacak. 8 grupta 4 takımla oynanacak turnuvada takımlar birer maç yapacak. Grubunu ilk 2 sırada tamamlayanlar, sonraki turlarda tek maç eleme usulüne göre karşılaşacak.