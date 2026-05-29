A Milli Takım Teknik Direktörü Montella'dan Kerem Aktürkoğlu açıklaması

13:5429/05/2026, Cuma
A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası'nın hazırlıklarını Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki antrenmanla gerçekleştirildi. Antrenmana milli oyuncu Kerem Aktürkoğlu (sağda) da katıldı.
A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, milli takım kampında sakatlık yaşayan milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu ile ilgili açıklama yaptı.

2026 Dünya Kupası'nda mücadele edecek A Milli Takım'ın İtalyan teknik direktörü Vincenzo Montella, A Spor'a konuştu. Tecrübeli çalıştırıcı, geçtiğimiz günlerde idmanda sakatlık yaşayan milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nun son durumunu paylaştı.

Montella'nın açıklaması şöyle:

"Kerem Aktürkoğlu çok çok önemli bir futbolcu. Bizim için önemini şöyle anlatayım; çok etkili baskı yapan ve takımı baskıya kaldırabilen bir futbolcu, üstüne gol de atabilen bir futbolcu. Bizim için çok önemli. Dünya Kupası'nı Kerem'siz geçirmek benim kafamda yok! O gün çok büyük korku yaşadık. Çok şükür ciddi bir durumu yok. Kerem koşmaya bile başladı. Risk almadan acele etme dedim. Dünya Kupası'nda olması bizim için daha önemli. Geri dönüşünü adım adım yapıyoruz acele etmeden. Risk almayacağım ayın 1'indeki maçta. Ayın 6'sındaki maçta belki süre veririm. Kerem, takımımızın çok çok önemli bir parçası. Risk almadan süreci yöneteceğiz."

