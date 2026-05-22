Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
A Milli Takımımız Dünya Kupası hazırlıklarına başladı

A Milli Takımımız Dünya Kupası hazırlıklarına başladı

20:2422/05/2026, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber
Antrenmandan kare.
Antrenmandan kare.

2026 Dünya Kupası’nda mücadele edecek olan A Milli Futbol Takımı, ilk çalışmasını yaptı. Hakan Çalhanoğlu ve Ahmetcan Kaplan bireysel çalışma gerçekleştirdi. Mert Günok ise özel izinli olarak antrenmana katılmadı.

2026 Dünya Kupası’nda mücadele edecek olan A Milli Futbol Takımı, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde ilk çalışmasını yaptı. Teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki antrenman ısınma hareketleriyle başladı.

Daha sonra pas, dayanıklılık ve top kapma çalışması gerçekleştirildi. Antrenman saha koşusuyla sona erdi. Ay-yıldızlılar yarın saat 17.15’te basına kapalı yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Kulüp maçları henüz tamamlanmayan Altay Bayındır, Arda Güler, Kenan Yıldız, Mustafa Eskihellaç, Atakan Karazor, Ferdi Kadıoğlu ile Zeki Çelik’in yanı sıra dinlenme süresi devam eden Yusuf Akçiçek ve Merih Demiral antrenmanda yer almadı.

Hakan Çalhanoğlu ve Ahmetcan Kaplan bireysel çalışma gerçekleştirdi. Mert Günok ise özel izinli olarak antrenmana katılmadı.

Öte yandan 2026 Dünya Kupası’nda ev sahiplerinden ABD'nin yanı sıra Avustralya ve Paraguay ile birlikte D Grubu’nda mücadele edecek Ay-Yıldızlılar, turnuva hazırlıkları çerçevesinde 1 Haziran’da İstanbul’da Kuzey Makedonya ve 7 Haziran’da ABD’nin Fort Lauderdale kentinde Venezuela ile özel maç oynayacak.



#Türkiye
#Dünya Kupası
#A Milli Futbol Takımı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Taşacak Bu Deniz Adil ölecek mi? Ulaş Tuna Astepe Taşacak Bu Deniz dizisinden ayrılıyor mu, yeni sezonda yok mu?