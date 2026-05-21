Milli takım kampı iptal edildi: Dünya Kupası öncesi 'Ebola' alarmı

2026 Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında çalışmalarını sürdüren Demokratik Kongo Cumhuriyeti Milli Takımı, ülkede yeniden ortaya çıkan Ebola salgını nedeniyle önemli bir karar aldı. Yetkililer, sağlık riskleri sebebiyle milli takımın ülkede gerçekleştirmeyi planladığı hazırlık kampının iptal edildiğini açıkladı.

Federasyondan yapılan bilgilendirmede, takımın kamp programının Belçika’ya taşındığı duyuruldu. Oyuncuların ve teknik heyetin sağlık güvenliğinin ön planda tutulduğu belirtilirken, sürecin uluslararası sağlık kuruluşlarıyla koordineli şekilde yürütüldüğü ifade edildi.

Öte yandan FIFA’nın da gelişmeleri yakından takip ettiği ve salgının Dünya Kupası hazırlık sürecine olası etkilerini değerlendirdiği aktarıldı.