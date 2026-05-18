2026 FIFA Dünya Kupası için Türkiye A Millî Futbol Takımı’nın geniş aday kadrosu açıklandı. Vincenzo Montella tarafından belirlenen 35 kişilik listede Arda Güler, Hakan Çalhanoğlu, Kenan Yıldız ve Ferdi Kadıoğlu gibi Avrupa’da forma giyen yıldız isimler yer aldı. ABD, Kanada ve Meksika’nın ev sahipliğinde düzenlenecek turnuva öncesinde açıklanan kadroda genç oyuncuların varlığı dikkat çekerken, ay-yıldızlıların Dünya Kupası hazırlık süreci ve maç programı da netleşti.

1 /5 Türkiye A Millî Futbol Takımı’nın 2026 FIFA Dünya Kupası için belirlenen 35 kişilik geniş aday kadrosu açıklandı. Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetimindeki ay-yıldızlı ekip, turnuva öncesinde Kuzey Makedonya ve Venezuela ile hazırlık maçlarına çıkacak.



2026 Dünya Kupası geniş kadrosu duyuruldu ABD, Kanada ve Meksika’nın ortak ev sahipliğinde 11 Haziran-19 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası öncesinde Türkiye A Millî Futbol Takımı’nın geniş aday kadrosu açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından duyurulan 35 kişilik listede Avrupa’nın farklı liglerinde forma giyen birçok isim yer aldı.

Kaleci: Altay Bayındır (Manchester United), Ersin Destanoğlu (Beşiktaş), Mert Günok (Fenerbahçe), Muhammed Şengezer (RAMS Başakşehir), Uğurcan Çakır (Galatasaray)

Defans: Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı (Galatasaray), Ahmetcan Kaplan (NEC Nijmegen), Çağlar Söyüncü, Mert Müldür (Fenerbahçe), Ferdi Kadıoğlu (Brighton), Merih Demiral (Al-Ahli), Mustafa Eskihellaç (Trabzonspor), Ozan Kabak (Hoffenheim), Samet Akaydin (Çaykur Rizespor), Yusuf Akçiçek (Al-Hilal), Zeki Çelik (Roma)

Orta saha: Atakan Karazor (Stuttgart), Demir Ege Tıknaz (Braga), Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Kaan Ayhan (Galatasaray), Orkun Kökçü (Beşiktaş), Salih Özcan (Borussia Dortmund)

Forvet: Aral Şimşir (Midtjylland), Arda Güler (Real Madrid), Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün (Galatasaray), Can Uzun (Eintracht Frankfurt), Deniz Gül (Porto), İrfan Can Kahveci (Kasımpaşa), Kenan Yıldız (Juventus), Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın (Fenerbahçe), Yusuf Sarı (RAMS Başakşehir)

Türkiye’nin Dünya Kupası grup programı belli oldu 2026 FIFA Dünya Kupası’nda D Grubu’nda yer alan Türkiye, grup aşamasında ABD, Avustralya ve Paraguay ile karşılaşacak.

Ay-yıldızlıların grup maçları programı şöyle: 13 Haziran: Avustralya - Türkiye

19 Haziran: Türkiye - Paraguay

25 Haziran: Türkiye - ABD

Karşılaşmalar TRT 1 ekranlarından yayınlanacak.

Hazırlık maçları İstanbul ve ABD'de oynanacak

Türkiye A Millî Takımı, Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında iki özel maça çıkacak. Ay-yıldızlı ekip, 1 Haziran’da İstanbul’da Kuzey Makedonya ile karşı karşıya gelecek. İkinci hazırlık mücadelesi ise 7 Haziran’da ABD’nin Fort Lauderdale kentinde Venezuela’ya karşı oynanacak.

Millî takım kampı, 22 Mayıs’tan itibaren Türkiye Futbol Federasyonu bünyesindeki Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde başlayacak. Takımın 29 Mayıs’ta kampa girmesi planlanıyor.