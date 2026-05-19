Brezilya'da Gabriel Sara ve Ederson için Dünya Kupası kararı

Carlo Ancelotti, Dünya Kupası aday kadrosunu açıkladı. Kadroda Neymar yer alırken, Gabriel Sara liste dışında kaldı. Fenerbahçe forması giyen Ederson ise milli takıma davet edildi.
Carlo Ancelotti yönetimindeki Brezilya Milli Takımı, Dünya Kupası için belirlenen aday kadroyu resmen açıkladı.
Açıklanan listede yıldız futbolcu Neymar yer alırken, kadroya alınmayan isimler de dikkat çekti.
Mart ayında oynanan milli maçlar öncesinde kadroya davet edilen Galatasaraylı Gabriel Sara, bu kez açıklanan listede kendine yer bulamadı. Teknik direktör Ancelotti’nin orta saha tercihlerinde farklı isimlere yönelmesi dikkat çekti.
Öte yandan Fenerbahçe forması giyen Ederson ise Brezilya’nın Dünya Kupası aday kadrosuna çağrıldı.