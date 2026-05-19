Portekiz'in Dünya Kupası kadrosu açıklandı! Süper Lig'den iki isim var

Teknik direktör Roberto Martinez tarafından açıklanan kadroda yer alan 41 yaşındaki Cristiano Ronaldo, kariyerinde 6. kez Dünya Kupası'nda forma giyecek. Kadroda Fenerbahçeli Nelson Semedo ve Gençlerbirliği'nde geçen sezon kiralık olarak forma giyen kaleci Ricardo Velho da yer aldı.