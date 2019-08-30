A Milli Takımımızın Androrra ve Moldova maçı kadrosu açıklandı

A Milli Takımımızın Teknik Direktörü Şenol Güneş Andorra ve Moldova maçları öncesi kadroyu açıkladı. Güneş, Trabzonspor'dan Abdülkadir Parmak'ı ve Roma'ya transfer olan Mert Çetin'i ilk defa milli takıma davet etti.

Şenol Güneş'in açıkladığı kadroda Fenerbahçeli kaleci Altay Bayındır'ın olmaması dikkat çekti.

29 oyuncunun yer aldığı kadro şu şekilde:

Kaleci: Mert Günok, Sinan Bolat, Gökhan Akkan, Uğurcan Çakır

Mert Günok, Sinan Bolat, Gökhan Akkan, Uğurcan Çakır Defans: Mehmet Zeki Çelik, Nazım Sangaré, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Yıldırım Mert Çetin, Umut Meraş, Emre Kılınç

Mehmet Zeki Çelik, Nazım Sangaré, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Yıldırım Mert Çetin, Umut Meraş, Emre Kılınç Orta saha: Cengiz Ünder, Efecan Karaca, Abdulkadir Parmak, Dorukhan Toköz, Emre Belözoğlu, İrfan Can Kahveci, Oğuzhan Özyakup, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Yunus Mallı, Yusuf Yazıcı, Deniz Türüç, Hakan Çalhanoğlu

Cengiz Ünder, Efecan Karaca, Abdulkadir Parmak, Dorukhan Toköz, Emre Belözoğlu, İrfan Can Kahveci, Oğuzhan Özyakup, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Yunus Mallı, Yusuf Yazıcı, Deniz Türüç, Hakan Çalhanoğlu Forvet: Cenk Tosun, Güven Yalçın, Enes Ünal, Kenan Karaman

İşte milli takımımızın kadrosu;