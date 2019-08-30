A Milli Takımımızın Androrra ve Moldova maçı kadrosu açıklandı
MİLLİ TAKIM

A Milli Takımımızın Androrra ve Moldova maçı kadrosu açıklandı

2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde 7 Eylül'de İstanbul'da Andorra ve 10 Eylül'de deplasmanda Moldova ile karşılaşacak A Milli Takım'da teknik direktör Şenol Güneş, aday kadroyu belirledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Şenol Güneş

Şenol Güneş

A Milli Takımımızın Teknik Direktörü Şenol Güneş Andorra ve Moldova maçları öncesi kadroyu açıkladı. Güneş, Trabzonspor'dan Abdülkadir Parmak'ı ve Roma'ya transfer olan Mert Çetin'i ilk defa milli takıma davet etti.

Şenol Güneş'in açıkladığı kadroda Fenerbahçeli kaleci Altay Bayındır'ın olmaması dikkat çekti.

29 oyuncunun yer aldığı kadro şu şekilde:

  • Kaleci: Mert Günok, Sinan Bolat, Gökhan Akkan, Uğurcan Çakır
  • Defans: Mehmet Zeki Çelik, Nazım Sangaré, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Yıldırım Mert Çetin, Umut Meraş, Emre Kılınç
  • Orta saha: Cengiz Ünder, Efecan Karaca, Abdulkadir Parmak, Dorukhan Toköz, Emre Belözoğlu, İrfan Can Kahveci, Oğuzhan Özyakup, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Yunus Mallı, Yusuf Yazıcı, Deniz Türüç, Hakan Çalhanoğlu
  • Forvet: Cenk Tosun, Güven Yalçın, Enes Ünal, Kenan Karaman

İşte milli takımımızın kadrosu;

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