Süper Lig'in 31. haftası gol düellosuna sahne oldu. Adana Demirspor sahasında Yukatel Kayserispor'u konuk etti. Mücadeleyi Adana Demirspor 5-3 kazandı. Goller arka arkaya gelirken, Kayserispor 3 defa skoru eşitlese de öne geçmeyi başaramadı.





Goller ilk yarıda geldi

Adana Demirspor'a galibiyeti getiren golleri, 7 ve 27. dakikalarda Cherif Ndiaye, 32. dakikada Belhanda, 45+5. dakikada Yusuf Sarı ve 52. dakikada penaltıdan Onyekuru kaydetti. Kayserispor'un gollerini ise 24, 30 ve 45+4. dakikalarda Thiam attı. Ayrıca mücadelenin 81. dakikasında Kayserispor'dan kaleci Bilal kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.





Alınan bu sonucun ardından Adana Demirspor puanını 57'ye yükseltti ve üçüncü sıradaki Beşiktaş ile arasındaki 5 puanlık farkı korudu. Kayserispor ise 45 puanda kaldı. Gelecek hafta Anada Demirspor BAY geçecek. Kayserispor ise Gaziantep'in ligden çekilmesinden dolayı hükmen 3 puan alacak.





Adana Demirspor-Kayserispor maç özeti

4. dakikada Gökhan İnler'in ceza sahası içine pasında topla buluşan İsmail Çokçalış'ın vuruşunda, top az farkla sağ direğin yanından dışarı çıktı.

7. dakikada Adana Demirspor öne geçti. Rodrigues'in sol kanattan ortasında ceza sahası içinde Onyekuru topa dokunmadı. Arkada topla buluşan Cherif Ndiaye'nin vuruşunda meşin yuvarlakla ağlarla buluştu: 1-0

9. dakikada sol kanattan Mane'nin ceza sahası içine ortasında ön direk yakınlarında topla buluşan Cardoso'nun kale sahası içinden yaptığı vuruşta top üstten dışarı gitti.

24. dakikada Yukatel Kayserispor beraberliği yakaladı. Cardoso'nun sağ kanattan ceza sahası içine yaptığı ortada Thiam, penaltı noktası civarında yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-1

27. dakikada Adana Demirspor ikinci golü buldu. Stambouli'nin ara pasında savunmanın arkasına sarkan Cherif Ndiaye, ceza sahası dışından şutunda topu kaleci Bilal Bayazıt'ın üstünden ağlara gönderdi: 2-1

30. dakikada Yukatel Kayserispor yeniden beraberliği yakaladı. Mane'nin sol kanattan ceza sahasına ortasında arka direkte topla buluşan Thiam'ın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 2-2

32. dakikada Adana Demirspor yeniden öne geçti. İsmail Çokçalış'ın sağ kanattan ceza sahası içine pasında sol çaprazda topla buluşan Belhanda'nın yaptığı vuruşta top ağlarla buluştu: 3-2

42. dakikada Yusuf Sarı'nın sağ kanatta ceza sahası içinden yaptığı ortada kale sahası içinde Cherif Ndiaye'nin yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. Önce gol kararı veren hakem Direnç Tonusluoğlu, VAR'dan Cherif Ndiaye'nin ofsaytta olduğu bilgisi üzerine golü geçersiz sayıp, ofsayt kararı verdi.

45+4. dakikada Uzodimma'nın sağ kanattan ortasında ceza alanı içinde Mane'nin kafa pasında arka direk civarında topla buluşan Thiam, meşin yuvarlağı bir kez daha filelere gönderdi: 3-3

45+5. dakikada Adana Demirspor 4'üncü golü buldu. Yusuf Sarı'nın ceza sahası dışı sağ kanattan orta şut karışımı vuruşunda, direğe çarpan top filelere gitti: 4-3

Maçın ilk yarısı Adana Demirspor'un 4-3 üstünlüğüyle sona erdi.

48. dakikada Adana Demirspor penaltı kazandı. Belhanda'nın sağ kanattan yaptığı ortada topla buluşan Onyekuru'nun vuruşunda savunmanın müdahalesiyle top kornere çıktı. Hakem Direnç Tonusluoğlu, uyarı üzerine VAR ekranından yaptığı incelemede Onyekuru ile Arif Kocaman arasındaki mücadelede yerde kalan Onyekuru'ya faul yapıldığı gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi.

52. dakikada penaltı atışını kullanan Onyekuru, topu ağlarla buluşturdu: 5-3

72. dakikada Belhanda'nın kullandığı köşe atışında arka direk civarında yükselen Cherif Ndiaye'nin kafa vuruşunda, yerden seken top dışarı çıktı.

78. dakikada Gavranovic'in pasında sağ kanatta topla buluşup ceza sahasına giren Cardoso'nun vuruşunda, meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

81. dakikada hakem Direnç Tonusluoğlu, Adana Demirspor sahasından atılan pasa koşan Cherif Ndiaye'ye faul yaptığı gerekçesiyle önce Kemen'e kırmızı kart çıkardı. VAR'dan gelen uyarı sonrası hakem Tonusluoğlu, Kemen'e verdiği kartı iptal ederken, söz konusu pozisyon sırasında kalesinden ayrılıp rakibine müdahale eden kaleci Bilal Bayazıt'a aynı gerekçeyle kırmızı kart gösterdi.

Karşılaşmada başka gol olmayınca maç Adana Demirspor'un 5-3 üstünlüğüyle sona erdi.





Adana Demirspor-Kayserispor maçının özeti







