Adana Demirspor'dan sürpriz transfer: Maç oynanırken ortaya çıktı

Süper Lig'in flaş takımlarından Adana Demirspor yeni sezonun ilk transferini yapıyor. Adana temsilcisi küme düşme hattında yer alan ve ligde kalma şansını oldukça zora sokan Yeni Malatyaspor'dan Ertaç Özbir ile büyük ölçüde anlaştı.

Adana Demirspor'un yerli kuralı sebebiyle Ertaç'ın transferine önem verdiği ve birçok karşılaşmada 32 yaşındaki file bekçisini kullanmak istediği belirtildi.

Ertaç Özbir, 2015 yılında Yeni Malatya'ya transfer olmuştu. Tecrübeli file bekçisi, 2019-2020 sezonunda Gençlerbirliği'nde forma giymiş ve tekrar geri dönmüştü.