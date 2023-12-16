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Spor

Ali Palabıyık Büyükekşi'ye yüklendi: İstediği hakemi maça atıyor

Sezon öncesi hakemliği bırakma kararı alan Ali Palabıyık, hakem atamalarının algoritma ile belirlenmediğini ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin son kararı verdiğini açıkladı. Palabıyık, "Atamalar yapılır, Mehmet Büyükekşi'nin masasına koyulur. Büyükekşi istediği hakemi değiştirir" ifadelerini kullandı.

13:48 - 16/12/2023 Cumartesi
Güncelleme: 14:04 - 16/12/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Ali Palabıyık - Mehmet Büyükekşi
Ali Palabıyık - Mehmet Büyükekşi

Eski FIFA kokartlı hakem Ali Palabıyık, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, hakem atamaları ve hakemlerle ilgili Habertürk kanalına çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.


Ali Palabıyık şöyle konuştu:
'Bana birçok şey söyledi'

"Mehmet Büyükekşi ile birebir görüşme yaptık. Kendisi bana açıkça söyledi 'Sana güvenmiyorum' dedi. Sahada içerisinde kasıtlı hatalar yaptığını söyledi. TFF Başkanı, FIFA hakemine böyle bir yaklaşımda bulunuyor. Ve bu sezon devam ederken oluyor. kendisi bana birçok şey söyledi"


'Büyükekşi istediği maça atar'

“Hakem atamalarında son söz sahibi her zaman Mehmet Büyükekşi'dir. Atamalar yapılır, Mehmet Büyükekşi'nin masasına koyulur. Mehmet Büyükekşi istediği hakemi değiştirir, istediği hakemi maça atar"


'Son karar başkan tarafından veriliyor'

"TFF'de son karar her zaman başkan tarafından veriliyor. MHK atamaları yapar ve TFF'ye götürür. TFF'nin imzasıyla basına hakemler açıklanır. Daha önce TFF'de başkanlık yapan bir ismin atamalara bu kadar müdahil olduğunu görmedim, duymadım”


Ali Palabıyık, sezon başında kendi isteğini Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) bildirerek hakemlik kariyerini noktalamıştı.







#TFF
#Ali Palabıyık
#Mehmet Büyükekşi
#Hakem atamaları
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