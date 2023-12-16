"Mehmet Büyükekşi ile birebir görüşme yaptık. Kendisi bana açıkça söyledi 'Sana güvenmiyorum' dedi. Sahada içerisinde kasıtlı hatalar yaptığını söyledi. TFF Başkanı, FIFA hakemine böyle bir yaklaşımda bulunuyor. Ve bu sezon devam ederken oluyor. kendisi bana birçok şey söyledi"