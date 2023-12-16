Eski FIFA kokartlı hakem Ali Palabıyık, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, hakem atamaları ve hakemlerle ilgili Habertürk kanalına çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.
"Mehmet Büyükekşi ile birebir görüşme yaptık. Kendisi bana açıkça söyledi 'Sana güvenmiyorum' dedi. Sahada içerisinde kasıtlı hatalar yaptığını söyledi. TFF Başkanı, FIFA hakemine böyle bir yaklaşımda bulunuyor. Ve bu sezon devam ederken oluyor. kendisi bana birçok şey söyledi"
“Hakem atamalarında son söz sahibi her zaman Mehmet Büyükekşi'dir. Atamalar yapılır, Mehmet Büyükekşi'nin masasına koyulur. Mehmet Büyükekşi istediği hakemi değiştirir, istediği hakemi maça atar"
"TFF'de son karar her zaman başkan tarafından veriliyor. MHK atamaları yapar ve TFF'ye götürür. TFF'nin imzasıyla basına hakemler açıklanır. Daha önce TFF'de başkanlık yapan bir ismin atamalara bu kadar müdahil olduğunu görmedim, duymadım”
Ali Palabıyık, sezon başında kendi isteğini Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) bildirerek hakemlik kariyerini noktalamıştı.