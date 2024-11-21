Alperen Şengün’den sezonun en yüksek skoru: 31 sayı 12 ribaunt | ÖZET

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets forması giyen Alperen Şengün, Indiana Pacers'a karşı 130-113 kazanılan karşılaşmada 31 sayı atarak bu sezon bir maçtaki en yüksek skoruna ulaştı. Houston Rockets - Indiana Pacers maç özeti haberimizde.
Rockets'ın evinde Pacers'ı yendiği mücadelede yaklaşık 28 dakika süre alan Alperen, 31 sayı, 12 ribauntla "double-double" yaparken istatistiklerine 2 asist ve 1 top çalma da ekledi. Bu sezon en çok sayı attığı maçı oynayan Alperen, 10. kez "double-double" yaptı.
Sezonun 11. galibiyetini alan Rockets'ta Jabari Smith Jr 23 ve Fred VanVleet 18 sayı kaydetti.
Pacers'ta Quenton Jackson'ın 24 ve Pascal Siakam'ın 21 sayısı, sezonun 9. yenilgisini önleyemedi.
Milwaukee Bucks-Chicago Bulls: 122-106
Cleveland Cavaliers-New Orleans Pelicans: 128-100
Oklahoma City Thunder-Portland Trail Blazers: 109-99
Memphis Grizzlies-Philadelphia 76ers: 117-111
Houston Rockets-Indiana Pacers: 130-113
Phoenix Suns-New York Knicks: 122-138
Golden State Warriors-Atlanta Hawks: 120-97
Los Angeles Clippers-Orlando Magic: 104-93