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Alperen Şengün’den sezonun en yüksek skoru: 31 sayı 12 ribaunt | ÖZET

Alperen Şengün’den sezonun en yüksek skoru: 31 sayı 12 ribaunt | ÖZET

10:5021/11/2024, Perşembe
G: 21/11/2024, Perşembe
Yeni Şafak
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Alperen Şengün’den sezonun en yüksek skoru geldi
Alperen Şengün’den sezonun en yüksek skoru geldi

NBA’de Alperen Şengün’lü Houston Rockets evinde Indiana Pacers’ı konuk etti. Milli yıldızın 31 sayı 12 ribauntla ‘’double-double’’ yaptığı maçta Rockets rakibini 130-113 mağlup etti. Bu sezon en çok sayı attığı maçı oynayan Alperen, 10. kez "double-double" yaptı. Houston Rockets - Indiana Pacers maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets forması giyen Alperen Şengün, Indiana Pacers'a karşı 130-113 kazanılan karşılaşmada 31 sayı atarak bu sezon bir maçtaki en yüksek skoruna ulaştı. Houston Rockets - Indiana Pacers maç özeti haberimizde.

HOUSTON ROCKETS - INDİANA PACERS MAÇ ÖZETİ

Houston Rockets - Indiana Pacers maç özetini izlemek için

10. KEZ ‘’DOUBLE DOUBLE’’

Rockets'ın evinde Pacers'ı yendiği mücadelede yaklaşık 28 dakika süre alan Alperen, 31 sayı, 12 ribauntla "double-double" yaparken istatistiklerine 2 asist ve 1 top çalma da ekledi. Bu sezon en çok sayı attığı maçı oynayan Alperen, 10. kez "double-double" yaptı.

Sezonun 11. galibiyetini alan Rockets'ta Jabari Smith Jr 23 ve Fred VanVleet 18 sayı kaydetti.

Pacers'ta Quenton Jackson'ın 24 ve Pascal Siakam'ın 21 sayısı, sezonun 9. yenilgisini önleyemedi.

GECENİN TOPLU SONUÇLARI

Milwaukee Bucks-Chicago Bulls: 122-106

Cleveland Cavaliers-New Orleans Pelicans: 128-100

Oklahoma City Thunder-Portland Trail Blazers: 109-99

Memphis Grizzlies-Philadelphia 76ers: 117-111

Houston Rockets-Indiana Pacers: 130-113

Phoenix Suns-New York Knicks: 122-138

Golden State Warriors-Atlanta Hawks: 120-97

Los Angeles Clippers-Orlando Magic: 104-93


#NBA
#Alperen Şengün
#Houston Rockets
#Indiana Pacers

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