Sezon sonunda 2 takımın veda edeceği ligde 26 puanlı Altınordu ve maç fazlası bulunan 31 puana sahip Altay, alt sıralardan uzaklaşma mücadelesini sürdürüyor. Sarı kart cezalısı Salih Sarıkaya ve kırmızı kart cezalısı Eren Erdoğan'ın forma giyemeyeceği Altay'da kaleci Ozan Evrim Özenç ile Eric Björkander'in sakatlıkları bulunuyor.

Profesyonel liglerde ilk olarak Milli Lig'de 28 Kasım 1959'da Alsancak Stadı'nda karşılaşan Altay ile Altınordu, bugüne kadar 18'i Süper Lig, 12'si 1. Lig ve 2'si de 2. Lig olmak üzere 32 maça çıktı. Bu müsabakalarda Altınordu'nun 13, Altay'ın 11 galibiyeti bulunurken, 8 karşılaşma da berabere tamamlandı.