Amedsporlu futbolcunun vukuatları sahada olmasını sorgulatıyor

Amedsporlu Mansur Çalar'ın sahaya jiletle çıkıp rakip futbolculara fiziki zararda bulunması ve sonrasında futboldan men edilmesine rağmen bu kararın iptali tartışma konusu olmuştu. Çalar, bu olayın ardından da benzer olaylara karışmıştı.

Sakaryaspor ile oynanan karşılaşmada yaptıklarından dolayı 20 maç men cezası alan oyuncu, cezasını tamamladıktan sonraki süreçte çıktığı Hekimoğlu Trabzon maçında da rakip futbolculardan Talha Yazgan'a tırnaklarıyla saldırmıştı.

Mansur Çalar son olarak Bursaspor maçında gündeme geldi. Amedspor'un kaptanlarından olan oyuncu, 2. lig maçı öncesinde Amedli taraftarlar tarafından kışkırtıldı. Mücadele öncesinde tesislere gelen Amedsporlular, takımlarını motive etmek için futbolculara tepki çeken ifadeler kullandı.

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Amedspor'un 2-0 kazandığı ve skandal olayların yaşandığı maçtan sonra yeniden gündeme gelen Mansur Çalar'ın hala sahalarda futbol oynuyor olması tepkiyle karşılandı.

Amedsporlu taraftarların, Bursaspor maçı öncesi tesislere gelerek futbolculara yaptığı konuşma tepki çekti. — SPOR (@yenisafakspor) September 24, 2022

Mansur Çalar'ın futbol sahalarındaki vukuatları;

OYNAT 00:00 Amedspor oyuncusu Mansur Çalar rakip oyuncuya tırnaklarıyla saldırdı Sakaryasporlu futbolculara maç içerisinde jiletle saldırdığı için ömür boyu men cezası alan sonrasında ise bu ceza 20 maça indirilen Amedsporlu Mansur Çalar, Hekimoğlu Trabzon FK maçında Talha Yazgan'a bu sefer tırnaklarıyla saldırdı. BiP'te paylaş

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OYNAT 01:10 Kesici aletle futbolcuları yaralayan Amed Sporlu Mansur soruları yanıtsız bıraktı TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta hafta sonu oynanan Amed Sportif Faaliyetler-Sakaryaspor maçı başlayacağı sırada Sakaryasporlu 4 futbolcuyu kesici aletle yaraladığı gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatılan rakip takımın futbolcusu Mansur Çalar, çıkarıldığı mahkemece yurt dışına çıkış yasağı tedbiri ile adli kontrol hükümlerince serbest bırakıldı. BiP'te paylaş

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OYNAT 01:03 Amedsporlu Mansur Çalar jiletle futbolcuları yaraladı! Amedspor - Sakaryaspor arasında Diyarbakır'da TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta oynanan maçta, futbol tarihine geçecek skandal yaşandı. Diyarbakır'da ev sahibi Amedspor futbolcusu Mansur Çalar, maça elinde sakladığı kesici bir aletle çıktı. Elinde kesici aletle maça çıkan Amedspor futbolcusu Mansur Çalar, konuk takım Sakaryaspor'dan Hacı Ömer, Frehat, Tevfik ve Dilaver'i vücutlarının çeşitle yerleri yüz ve boyunlarında keserek yaraladı. BiP'te paylaş

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