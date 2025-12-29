Yeni Şafak
Anadolu Efes Saben Lee'yi kadrosuna kattı

Anadolu Efes Saben Lee'yi kadrosuna kattı

16:38 29/12/2025
Basketbol Avrupa Ligi'nin 13. haftasında Crvena zvezda ile Olympiakos takımları Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da karşı karşıya geldi. Bir pozisyonda Olympiakos takımından Saben Lee (9) rakibi Codi Miller-McIntyre (0) ile mücadele etti.
Basketbol Avrupa Ligi'nin 13. haftasında Crvena zvezda ile Olympiakos takımları Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da karşı karşıya geldi. Bir pozisyonda Olympiakos takımından Saben Lee (9) rakibi Codi Miller-McIntyre (0) ile mücadele etti.

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, ABD'li oyun kurucu Saben Lee'yi transfer ettiğini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre 26 yaşındaki oyuncu ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandı.


Daha önce Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Manisa Basket'te de yer alan Saben, son olarak Yunanistan ekibi Olympiakos'ta forma giydi.


Skorer basketbolcu, geçen sezon Olympiakos formasıyla Yunanistan Ligi şampiyonluğu ve Yunanistan Kupası sevinci yaşadı.

