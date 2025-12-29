Anadolu Efes Saben Lee'yi kadrosuna kattı

Basketbol Avrupa Ligi'nin 13. haftasında Crvena zvezda ile Olympiakos takımları Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da karşı karşıya geldi. Bir pozisyonda Olympiakos takımından Saben Lee (9) rakibi Codi Miller-McIntyre (0) ile mücadele etti.