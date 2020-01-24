SÜPER LİG

Anıl Koç Kasımpaşa’da

Kasımpaşa, TFF 1. Lig takımlarından Altınordu FK’nın 24 yaşındaki kanat oyuncusu Anıl Koç ile 3.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Haber Merkezi İHA
Anıl Koç bu sezon 17 maçta 7 gol ve 1 asist ile oynadı.

Anıl Koç bu sezon 17 maçta 7 gol ve 1 asist ile oynadı.

Fotoğraf: IHA

Kasımpaşa’nın resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Sponsorumuz Medical Park Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçen Altınordu FK’nın 24 yaşındaki kanat oyuncusu Anıl Koç, Kemerburgaz Tesislerimizde Sportif Direktörümüz Emre Zengilli ve Sportif Direktör Yardımcısı Emir Saraç’ın da hazır bulunduğu imza töreninde kendisini 3.5 yıllığına Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı" ifadeleri kullanıldı.

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