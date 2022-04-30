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Spor Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin İki futbolcumuza vurdular
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Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin: İki futbolcumuza vurdular

Süper Lig'in 35. haftasında Fraport TAV Antalyaspor deplasmanda Trabzonspor ile berabere kaldı. Mücadelenin son anlarında bordo-mavili takımın taraftarları, karşılaşmanın bittiğini düşünerek sahaya girdi. Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin, bu kargaşa anında iki futbolcularına birilerinin vurduğunu söyledi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin: İki futbolcumuza vurdular
Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin

Trabzonspor - Antalyaspor maçının 90+5. dakikasında taraftarlar, hakemin çaldığı düdükle karşılaşmanın bir anda bittiğini zannederek sahaya girdiler. Yüzlerce taraftarların bir anda sahaya dolmasıyla geniş güvenlik önlemleri alındı. Yapılan yoğun anonsların ardından taraftarlar tekrar tribünlere döndüler. Karşılaşma yaklaşık 5 dakikanın ardından kaldığı yerden devam etti.

"Kaos olmaması için takımı sahadan çekmedik"

Karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulunan Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin, bu kargaşa anında iki futbolcunun darp edildiğini söyledi. Çetin şu ifadeleri kullandı:

  • "Sahaya giren bazı taraftarlar futbolcularımız Floranus ve Boffin’e vurdu. Türk futbolunu kaosa sokmamak için takımı sahadan çekmedik. Verilecek cezanın takipçisi olacağız. Trabzonspor’un şampiyonluğunu tebrik ederiz."

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