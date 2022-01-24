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Antalyaspor kazanmayı unuttu

Süper Lig'de oynadığı son 7 karşılaşmada, 4 mağlubiyet ve 3 beraberlik alan Fraport TAV Antalyaspor'un galibiyet hasreti sürüyor.

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Haber Merkezi AA
Antalyaspor kazanmayı unuttu
Antalyaspor Teknik Sorumlusu Nuri Şahin

Süper Lig'in 23. haftasında Gaziantep FK ile 0-0 berabere kalan Fraport TAV Antalyaspor'da galibiyet hasreti sürüyor. Kırmızı-beyazlılar, Süper Lig'in 16. haftasında 11 Aralık 2021'de konuk ettiği Trabzonspor'un 27 maçlık yenilmezlik serisine 2-1'lik skorla son verdiği karşılaşmadan sonra oynadığı 7 müsabakada da rakiplerine üstünlük sağlayamadı.

7 maçta, 4 mağlubiyet alındı

Son 7 lig maçında kazanan taraf olamayan Antalyaspor, bu mücadelelerde 3 beraberlik, 4 mağlubiyet yaşadı. Dış sahada 17. haftada İttifak Holding Konyaspor'a 1-0, 19. haftada Galatasaray'a 2-0, 20. haftada Göztepe'ye 4-0, 22. haftada Çaykur Rizespor'a 2-1 yenilen Akdeniz ekibi, iç sahada ise 18. haftada Kasımpaşa ile 1-1, 21. haftada Fenerbahçe ile 1-1, 23. haftada Gaziantep FK ile 0-0 berabere kaldı.

  • Ligde geride kalan 23 haftada 6 galibiyet, 6 beraberlik, 11 mağlubiyet sonucunda 24 puanla 17. sırada yer alan Antalyaspor, 24. haftada 6 Şubat Pazar günü Beşiktaş'a konuk olacak.
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