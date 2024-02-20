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Spor

Antalyaspor'dan Jehezkel açıklaması: "Önceliğimiz Türk futbolunun ve kulübümüzün zarar görmemesi"

İsrailli futbolcu Sagiv Yehezkel'in Türkiye'den ayrılmasının ardından Antalyaspor ve futbolcu cephesi arasında hukuki bir mücadele yaşanıyor. Trabzonspor maçında attığı golün ardından işgalci İsrail'e desteğini açıkça ortaya koyan Yehezkel ile ilgili yaşanan sürecin detayları ortaya çıktı.

Mustafa Göksel
18:31 - 20/02/2024 Salı
Güncelleme: 19:13 - 20/02/2024 Salı
Yeni Şafak
Sagiv Jehezkel, Trabzonspor maçında attığı golden sonra kameralar önünde bu sevinci yaşamış ve kamuoyunda büyük tepki görmüştü.
Sagiv Jehezkel, Trabzonspor maçında attığı golden sonra kameralar önünde bu sevinci yaşamış ve kamuoyunda büyük tepki görmüştü.

Antalyaspor Kulübü önceki günlerde Türkiye'den ayrılan Sagiv Jehezkel'in lisansını çıkarttı. Bu durum kamuoyunda tepki görürken olayın perde arkası ortaya çıktı.

Antalyaspor'a "FIFA'ya giderim" tehdidinde bulunan oyuncu, kontratının feshedilmesi halinde sözleşmesinin tamamını alma hakkına sahip olacak. Bununla birlikte FIFA'dan geçici lisans alacak olan futbolcu, istediği takıma bedelsiz olarak transfer olacak. Tüm bunların yanı sıra TFF'nin verdiği 8 maç men cezasını hak etmediğini ifade eden oyuncu, ırkçılığa uğradığını söyleyerek TFF'yi de şikayet ederek FIFA'daki dosyasını büyütebilir. Tüm bunlara karşılık olarak Antalyaspor, hukuki olarak üstüne düşen tüm yükümlülükleri yerine getirerek bu konuda hem kulübün hem de TFF'nin zarar görmemesini sağlamaya çalışıyor.

Konuyla ilgili ulaştığımız Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe, yenisafak.com Spor'dan Mustafa Göksel'e yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

"Sagiv Jehezkel konusu çok hassas bir konu. Bu konu ile ilgili hukukçularımız ve profesyonellerimiz gerekli çalışmayı, görüşmeleri ve girişimleri yapıyor. Bize de her gelişme ile ilgili bilgiler veriliyor. Bugün için söylenecek çok bir şey yok. Kulübümüzün bu konuyu hiç zarar görmeden sonuçlandırması gerekiyor. Süreç işliyor ve bu süreç konusunda bir gelişme olduğunda kamuoyunu zaten bilgilendireceğiz. Önceliğimiz Antalyaspor'un hiç zarar görmemesi."

Hatırlanacağı üzere Sagiv Jehezkel, Trabzonspor maçından sonra Antalya'daki savcılıkta ifade vermiş ve sonrasında Türkiye'den ayrılmıştı. İsrailli futbolcu şu anda ülkesinde bulunuyor ve Antalyaspor ile arasındaki hukuki süreci takip etmeye devam ediyor.




#Antalyaspor
#Yehezkel
#Süper Lig
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