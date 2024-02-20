Antalyaspor'dan Jehezkel açıklaması: "Önceliğimiz Türk futbolunun ve kulübümüzün zarar görmemesi"

Antalyaspor'a "FIFA'ya giderim" tehdidinde bulunan oyuncu, kontratının feshedilmesi halinde sözleşmesinin tamamını alma hakkına sahip olacak. Bununla birlikte FIFA'dan geçici lisans alacak olan futbolcu, istediği takıma bedelsiz olarak transfer olacak. Tüm bunların yanı sıra TFF'nin verdiği 8 maç men cezasını hak etmediğini ifade eden oyuncu, ırkçılığa uğradığını söyleyerek TFF'yi de şikayet ederek FIFA'daki dosyasını büyütebilir. Tüm bunlara karşılık olarak Antalyaspor, hukuki olarak üstüne düşen tüm yükümlülükleri yerine getirerek bu konuda hem kulübün hem de TFF'nin zarar görmemesini sağlamaya çalışıyor.

"Sagiv Jehezkel konusu çok hassas bir konu. Bu konu ile ilgili hukukçularımız ve profesyonellerimiz gerekli çalışmayı, görüşmeleri ve girişimleri yapıyor. Bize de her gelişme ile ilgili bilgiler veriliyor. Bugün için söylenecek çok bir şey yok. Kulübümüzün bu konuyu hiç zarar görmeden sonuçlandırması gerekiyor. Süreç işliyor ve bu süreç konusunda bir gelişme olduğunda kamuoyunu zaten bilgilendireceğiz. Önceliğimiz Antalyaspor'un hiç zarar görmemesi."