Antalyaspor'dan ses getiren hamle: Haji'nin ardından sürpriz isim geliyor

Teknik direktör Nuri Şahin yönetiminde kadrosunu güçlendirmeye devam eden Antalyaspor, Doğukan Sinik'in ayrılığı sonrasında aradığı kanat oyuncusunu buldu. Kırmızı beyazlı ekip Çin'den ayrılan 29 yaşındaki İsveçli futbolcu Sam Larsson ile büyük ölçüde anlaştı.

Haji Wright'ı da bonservisiyle kadrosuna katması beklenen Antalyaspor, iki futbolcuyu da Almanya kampına yetiştirmeyi planlıyor.

Sam Larsson, Heerenveen ve Feyenoord takımlarında dikkat çekici performanslar sergilemişti. Son olarak Çin'in Dalian Pro takımında forma giyen kanat oyuncusu, Nisan ayından bu yana serbest statüde yer alıyor.

Öte yandan Antalyaspor'a yakınlığıyla bilinen Koray Geçgel de sosyal medya hesabından Larsson transferinin bitme aşamasına geldiğini bildirdi.

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