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Antalyaspor'dan ses getiren hamle: Haji'nin ardından sürpriz isim geliyor

Süper Lig'de geçtiğimiz sezon teknik direktör Nuri Şahin ile birlikte dikkat çekici bir çıkış yapan Antalyaspor, yeni sezona da damga vurmaya hazırlanıyor. Haji Wright'ı bonservisiyle kadrosuna katmak üzere olan kırmızı beyazlılar Çin'den ayrılan İsveçli kanat oyuncusu Sam Larsson ile de imza aşamasına geldi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Antalyaspordan ses getiren hamle: Hajinin ardından sürpriz isim geliyor
Antalyaspor Teknik Direktörü Nuri Şahin

Teknik direktör Nuri Şahin yönetiminde kadrosunu güçlendirmeye devam eden Antalyaspor, Doğukan Sinik'in ayrılığı sonrasında aradığı kanat oyuncusunu buldu. Kırmızı beyazlı ekip Çin'den ayrılan 29 yaşındaki İsveçli futbolcu Sam Larsson ile büyük ölçüde anlaştı.

Haji Wright'ı da bonservisiyle kadrosuna katması beklenen Antalyaspor, iki futbolcuyu da Almanya kampına yetiştirmeyi planlıyor.

Sam Larsson, Heerenveen ve Feyenoord takımlarında dikkat çekici performanslar sergilemişti. Son olarak Çin'in Dalian Pro takımında forma giyen kanat oyuncusu, Nisan ayından bu yana serbest statüde yer alıyor.

Öte yandan Antalyaspor'a yakınlığıyla bilinen Koray Geçgel de sosyal medya hesabından Larsson transferinin bitme aşamasına geldiğini bildirdi.

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