Arda Turan 14 ya da 66'yı tercih edecek

Barcelona kariyerine son vermeye hazırlanan Arda Turan, Süper Lig'in ilk yarısını lider kapatan Başakşehir'e transfer oldu. Barcelona ile süren görüşmelerin sonuçlanmasını bekleyen milli futbolcu transferin sonuçlanmasının ardından takımının kampına katılacak.

Kaç numarayı giyecek?

Başakşehir'de tekrar eski günlerine dönmeye çalışacak olan Arda Turan'ın bu sebeple formasını da özel olarak seçeceği belirtildi. Milli yıldızın Ay-Yıldızlı forma ile dikkatleri üzerine çektiği 14 numara ve Galatasaray'da çıkış yaptığı 66 numaralı formalarından birini tercih edeceği belirtildi.

Elia'nın yerine Arda Turan

Arda Turan'ın Başakşehir'e transferi sonrasında kimin yerine oynayacağı da merak konusu. Abdullah Avcı'nın sistemimizin en önemli parçası olacak dediği futbolcunun Süper Lig'in ilk yarısında gol ve asist bakımından istenileni veremeyen Elia'nın yerine sol kanatta oynaması bekleniyor.

Başakşehir'den Arda Turan açıklaması Arda Turan ile Başakşehir'in arasındaki transfer görüşmesinin detayları belli oldu.Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, milli futbolcuyla prensipte anlaşıldığı ancak fiiliayatta atılması gereken adımların olduğu ifade edildi.Barcelona kulüp yetkilileri ile temas halinde olan yöneticilerin, transferi nihayetlendirmek üzere çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.Bu sezon forma şansı bulamayan Arda Turan, 55 maçlık Barcelona kariyerinde 15 gol atarken 11 de asist kaydetti.Abdullah Avcı dün yaptığı açıklamada Arda Turan transferine dair 'müjde' şeklinde yorumlanacak sözler sarf etmişti. pic.twitter.com/78drKHb59D— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 9 Ocak 2018 Başakşehir Arda'yı almaya gitti