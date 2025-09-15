Avrupa ikincisi 12 Dev Adam yurda döndü

Tüm Türkiye’nin takımın yaptığı işlerle gurur duyduğunu belirten Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, “Değerli basın mensupları, Türk basketbolunu hiç yalnız bırakmadınız. Sizlere teşekkür ederim. Sizler bu çocukların yaptıklarını milyonlarla paylaştınız. Başta hocamıza ilk günden beri koyduğu hedef ve vizyon için teşekkür ederim. Takımın final oynayacağına inanan ve hocamıza güvenen 12 Dev Adam’a teşekkür ederim. Yönetimsel olarak bu ekibin parçası olduğum için gurur duyuyoruz. Hocamız ve pırlanta güzel takımız milyonlarca gence ilham oldu. Bu takıma teşekkürler. Süreç çok değerliydi. Basketbol son dönemde kulüpler anlamında Avrupa’da bizi en iyi şekilde temsil eden noktadaydı. Kulüplere de çok teşekkürler. Milli takımımız ülke geneline basketbolun yayılması açsından dile getiren insanlardır. Bu kardeşlerimiz sayesinde başarı özlemini sizlerin desteği ile Türkiye’ye yayıldığını görmüş olduk. Sayın cumhurbaşkanımız sürekli aradı. Burada huzurlarınızla şükranlarımı sunuyorum. Bakanımız hazırlık kampından itibaren hep bizimleydi. Türkiye’nin her yerinden herkes bu çocuklarla gurur duyduklarını dile getirdiler. 85 milyon bu 12 Dev Adam’ın işleri ile gurur duydular. Belki şu an üzüntülüyüz. Altın ile dönebilirdik ama yıllar sonra madalya ile dönmek bile bizi gururlandırdı. Umarım başarı artarak devam edecektir. Çok genç takıma sahibiz” diye konuştu.