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Avrupa Su Sporları Atlama Şampiyonası'nda kazananlar belli oldu

Avrupa Su Sporları Atlama Şampiyonası'nda kazananlar belli oldu

22:2328/05/2025, Çarşamba
AA
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Avrupa Su Sporları Atlama Şampiyonası
Avrupa Su Sporları Atlama Şampiyonası

Antalya'da düzenlenen Avrupa Su Sporları Atlama Şampiyonası tamamlandı. Kadınlar senkronize 10 metre platform finalinde İspanya birinci, Ukrayna ikinci, Almanya ise üçüncü oldu.

Avrupa Yüzme Birliği (European Aquatics) tarafından Antalya'da düzenlenen Avrupa Su Sporları Atlama Şampiyonası tamamlandı.


Gençlik ve Spor Bakanlığının katkılarıyla Türkiye Yüzme Federasyonunun ev sahipliğinde, Belek Turizm Merkezi'ndeki Gloria Sports Arena'da gerçekleştirilen organizasyonun son gününde kadınlar senkronize 10 metre platform ve erkekler 3 metre sıçrama tahtası final atlayışları yapıldı.


Kadınlar senkronize 10 metre platform finalinde İspanya birinci, Ukrayna ikinci, Almanya ise üçüncü oldu.


Erkekler 3 metre sıçrama tahtası finalinde Polonya'dan Andrzej Rzeszutek birinciliği, Birleşik Krallık'tan Noah Penman ikinciliği, Almanya'dan Moritz Linus Wesemann üçüncülüğü elde etti.


Dereceye giren sporculara, düzenlenen törenle madalyaları verildi.




#Avrupa Su Sporları
#Avrupa Su Sporları Atlama Şampiyonası
#Türkiye Yüzme Federasyonu
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