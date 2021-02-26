Spor Avusturya Futbol Federasyonundan örnek karar Zemini kötü olan stadın lisansı askıya alındı
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Avusturya Futbol Federasyonu'ndan örnek karar: Zemini kötü olan stadın lisansı askıya alındı

Avusturya ekiplerinden Sturm Graz'ın evinde oynadığı maçlarda ciddi bir zemin sorunu yaşanıyordu. Saha şartları futbolcu sağlığını olumsuz şekilde etkilediği için Graz'ın maçlarına ev sahipliği yapan Merkur Arena'nın lisansı askıya alındı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Sturm Graz'ın maçlarını oynadığı Merkur Arena'nın zemini eleştirilerin odak noktası oldu.
Sturm Graz'ın maçlarını oynadığı Merkur Arena'nın zemini eleştirilerin odak noktası oldu.

Saha zeminleriyle ilgili olarak son günlerde ciddi sorunlar yaşanıyor. Özellikle ülkemizde konuyla ilgili olarak futbol kulüpleri eleştiri alıyor.

Tüm bunların yanı sıra Avusturya'da emsal olabilecek bir karar alındı. Buna göre Avusturya Futbol Ligi Senatosu, Sturm Graz'ın maçlarını oynadığı Merkur Arena'nın lisansını askıya alındı. Bunun sebebi saha zemininin futbolcu sağlığını olumsuz etkileme riski.

Yapılan açıklamaya göre Sturm Graz Kulübü, saha şartlarını düzeltene kadar maçlarını bir başka stadyumda oynamak zorunda kalacak. Futbolcu sağlığının düşünülmesi gerektiğinin altı çizildiği duyuruda Graz'ın gelecek iç saha maçlarını Klagenfurter Wörthersee stadında oynayacağı belirtildi.

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