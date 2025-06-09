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Fenerbahçe Beko Basketbol Süper Ligi'nde finale yükseldi

Fenerbahçe Beko Basketbol Süper Ligi'nde finale yükseldi

22:109/06/2025, Pazartesi
G: 9/06/2025, Pazartesi
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Karşılaşmadan kare.
Karşılaşmadan kare.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi yarı final serisi üçüncü karşılaşmasında Fenerbahçe Beko deplasmanda Bahçeşehir Koleji'ni 93-84 mağlup etti ve seride 3-0 öne geçerek finale yükseldi.

Fenerbahçe Beko, Türkiye Basketbol Süper Ligi yarı final serisi üçüncü karşılaşmasında Bahçeşehir Koleji ile karşı karşıya geldi.


Sarı-lacivertliler, 93-84 skorla galiple ayrılarak seriyi 3-0'a getirdi ve finale yükselmeye hak kazandı.


OYUNCU SAYILARI
Bahçeşehir Koleji:
Cavanaugh 3, Şehmus Hazer 19, Kenan Sipahi 9, Bouteille , Odiase 6, Simonovic 8, Furkan Korkmaz 15, Smith 13, Furkan Haltalı 4, Massinburg 4, Göktuğ Baş 3.
Fenerbahçe Beko:
Hayes-Davis 10, Melih Mahmutoğlu , Guduric 14, Emre Ekşioğlu 8, McCollum, Birch 8, Baldwin 16, Hall 10, Melli 6, Metecan Birsen 16, Zagars 5

PERİYOT SONUÇLARI
1'inci periyot:
14-25
Devre:
36-47
3'üncü periyot:
59-69

Sarunas Jasikevicius'un öğrencileri finalde Beşiktaş Fibabanka-Anadolu Efes serisinden üç galibiyetle ayrılan tarafla karşılaşacak.


BAHÇEŞEHİR KOLEJİ - FENERBAHÇE BEKO MAÇ ÖZETİ
Bahçeşehir Koleji - Fenerbahçe Beko maçının özetini izlemek için



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