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Berkan Emir 2 yıl daha Göztepe’de

Adı İstanbul takımlarıyla da anılan Berkan Emir, kulübü Göztepe ile olan sözleşmesini 2 yıl daha uzattı.

Haber Merkezi İHA
Berkan Emir 2 yıl daha Göztepe’de
Berkan Emir sözleşmesini uzattı

Süper Lig’de 2020-2021 sezonunu 51 puanla 10. sırada tamamlayan Göztepe, gelecek sezonun kadro yapılanması çalışmaları kapsamında iç transferde yeni bir anlaşmayı daha tamamladı.

Sarı-kırmızılılar, 3 sezondur Göztepe formasını terleten sol bek Berkan Emir’in sözleşmesinin 2 yıl daha uzatıldığını açıkladı. Transferi sosyal medya hesaplarından duyuran İzmir temsilcisi, 33 yaşındaki oyuncuya sarı-kırmızılı forma altında başarılar diledi.

  • 3 sezonda 92 maç oynadı
  • Berkan Emir, Göztepe formasıyla 3 sezonda 92 maça çıkarken bu maçlarda 5 gol sevinci yaşarken, 12 kez de asist yapma başarısı gösterdi. 33 yaşındaki futbolcu sarı-kırmızılı formayla 7 bin 757 dakika sahada kaldı. Berkan Emir'in adı İstanbul takımlarıyla da anılıyordu.


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