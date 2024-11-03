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Beşiktaş açıkladı! İşte Immobile'nin son durumu

Beşiktaş açıkladı! İşte Immobile'nin son durumu

16:123/11/2024, Pazar
G: 3/11/2024, Pazar
Yeni Şafak
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Immobile sakatlığı nedeniyle ikinci yarıya çıkamamıştı.
Immobile sakatlığı nedeniyle ikinci yarıya çıkamamıştı.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında oynadıkları Kasımpaşa maçında sakatlanan İtalyan forvet Ciro Immobile'nin uyluk arka adalesinde gerilme ve kanama tespit edildiğini duyurdu.

Beşiktaş, Kasımpaşa maçında sakatlanan Ciro Immobile'nin son durumuna ilişkin açıklama yaptı.


Siyah-beyazlı kulübün yaptığı açıklama şöyle:


Futbol Takımımızın Trendyol Süper Lig’de Kasımpaşa ile oynadığı müsabakanın ilk yarısının ardından sağ uyluk arka kısmında hissettiği ağrı nedeniyle oyuna devam edemeyen futbolcumuz Ciro Immobile’nin klinik değerlendirmesi ve Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde, uyluk arka adalesinde (semimembranozus) gerilme ve kanama tespit edilmiştir.


#Beşiktaş
#Ciro Immobile
#Kasımpaşa

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