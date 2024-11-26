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Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv maçını İtalyan hakem Simone Sozza yönetecek

Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv maçını İtalyan hakem Simone Sozza yönetecek

Haber Merkezi
12:5126/11/2024, Salı
Yeni Şafak
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Simone Sozza
Simone Sozza

UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş ile katil İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv arasında 28 Kasım Perşembe oynanacak 5. hafta maçını İtalyan hakem Simone Sozza yönetecek.

Beşiktaş’ın, UEFA Avrupa Ligi’nde Maccabi Tel Aviv ile oynayacağı maçı İtalya Futbol Federasyonu’ndan Simone Sozza yönetecek.


UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Macaristan'ın Debrecen kentindeki Nagyerdei Stadı'nda TSİ 20.45'te başlayacak müsabakada Sozza'nın yardımcılıklarını vatandaşları Alberto Tegoni ile Giovanni Baccini üstlenecek.


Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini Andrea Colombo yapacak.


Mücadelede Daniele Chiffi VAR, Paolo Mazzoleni ise AVAR olarak görev alacak.



#Beşiktaş
#Maccabi Tel Aviv
#Simone Sozza

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