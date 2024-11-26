Beşiktaş’ın, UEFA Avrupa Ligi’nde Maccabi Tel Aviv ile oynayacağı maçı İtalya Futbol Federasyonu’ndan Simone Sozza yönetecek.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Macaristan'ın Debrecen kentindeki Nagyerdei Stadı'nda TSİ 20.45'te başlayacak müsabakada Sozza'nın yardımcılıklarını vatandaşları Alberto Tegoni ile Giovanni Baccini üstlenecek.