Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Beşiktaş - Samsunspor maçı geç başladı! Şaşırtan anlar

Beşiktaş - Samsunspor maçı geç başladı! Şaşırtan anlar

17:1723/11/2025, Pazar
G: 23/11/2025, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber
Beşiktaş - Samsunspor maçı martı nedeniyle geç başladı.
Beşiktaş - Samsunspor maçı martı nedeniyle geç başladı.

Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş, evinde Samsunspor'la karşılaşıyor. Mücadele sahaya giren martı nedeniyle geç başladı.

Trendyol Süper Lig'de 13. hafta heyecanı yaşanıyor. Beşiktaş sahasında Samsunspor'la karşılaşıyor.


Maç, sahaya giren martı nedeniyle 3 dakika geç başladı. Ancak martı bir süre sonra yeniden sahaya kondu. Ayağından yaralı olduğu görülen kuş, futbolculara zor anlar yaşattı.


Tribünler ise martının sahada zaman geçirdiği anlarda Süleyman Seba tezahüratı yaptı. Kartal'ın efsane başkanının, "Sizi özlediğim zaman yanınıza bir martı olarak geleceğim." açıklaması akıllara geldi.






#Beşiktaş
#Samsunspor
#Martı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
AUZEF vize sonuçları açıklandı mı? İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi sonuç sorgulama ekranı