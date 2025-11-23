Beşiktaş - Samsunspor maçı geç başladı! Şaşırtan anlar

Maç, sahaya giren martı nedeniyle 3 dakika geç başladı. Ancak martı bir süre sonra yeniden sahaya kondu. Ayağından yaralı olduğu görülen kuş, futbolculara zor anlar yaşattı.

Tribünler ise martının sahada zaman geçirdiği anlarda Süleyman Seba tezahüratı yaptı. Kartal'ın efsane başkanının, "Sizi özlediğim zaman yanınıza bir martı olarak geleceğim." açıklaması akıllara geldi.