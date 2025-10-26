Beşiktaş tribünlerinden Sergen Yalçın'a tepki büyük: "Gelecek hesap verecek!"

Trendyol Süper Lig 10. haftasında Beşiktaş deplasmanda Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı ve zirveyle arasındaki fark 11'e çıktı.

Beşiktaş tribünleri, teknik direktör Sergen Yalçın için, "Sergen gelecek hesap verecek!" tezahüratıyla futbolcuları da "Şampiyonluk gitti, aferin çocuklar!" sloganlarıyla protesto etti.

Sergen Yalçın, maç sonu tribüne gitti ve taraftarlara takımın durumunu anlatıp destek istedi. Yalçın siyah-beyazlı taraftarlara, "Fenerbahçe derbisini kazanmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Size söz veriyorum." dedi.