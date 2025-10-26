Yeni Şafak
Beşiktaş tribünlerinden Sergen Yalçın'a tepki büyük: "Gelecek hesap verecek!"

22:1226/10/2025, Pazar
G: 26/10/2025, Pazar
Yeni Şafak
Kasımpaşa maçında deplasman tribününde yer alan Beşiktaş taraftarları.
Süper Lig 10. haftasında Beşiktaş deplasmanda Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı ve zirveyle arasındaki fark 11'e çıktı. Maçın ardından siyah-beyazlı taraftarlar, takımı tribüne çağırdı ve tepki gösterdi.

Trendyol Süper Lig 10. haftasında Beşiktaş deplasmanda Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı ve zirveyle arasındaki fark 11'e çıktı.


Ligin ilk etabında oynadığı 10 maçın 5'inde puan kaybı yaşayan siyah-beyazlı ekip, Kasımpaşa maçının ardından tribünlerden tepki gördü.

Son düdük sonrası taraftarların çağrısı üzerine deplasman tribününe giden futbolcular protestoya maruz kaldı.


Beşiktaş tribünleri, teknik direktör Sergen Yalçın için, "Sergen gelecek hesap verecek!" tezahüratıyla futbolcuları da "Şampiyonluk gitti, aferin çocuklar!" sloganlarıyla protesto etti.

TRİBÜNE GİTTİ, DERBİ SÖZÜ VERDİ

Sergen Yalçın, maç sonu tribüne gitti ve taraftarlara takımın durumunu anlatıp destek istedi. Yalçın siyah-beyazlı taraftarlara, "Fenerbahçe derbisini kazanmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Size söz veriyorum." dedi.




