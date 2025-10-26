Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Kasımpaşa sahasında Beşiktaş'ı konuk etti. Mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi. Beşiktaş'ın golünü 5. dakikada Cengiz Ünder kaydetti. Kasımpaşa'nın golünü ise 33. dakikada Winck attı. Ayrıca Beşiktaş'ta Abraham 32. dakikada penaltı atışından yararlanamadı.

Bu sonucun ardından Beşiktaş 17, Kasımpaşa ise 10 puana yükseldi. Gelecek hafta Beşiktaş sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Kasımpaşa ise deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak.