Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş deplasmanda Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı. Kasımpaşa-Beşiktaş maçının özetini haberimizde bulabilirsiniz.
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Kasımpaşa sahasında Beşiktaş'ı konuk etti. Mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi. Beşiktaş'ın golünü 5. dakikada Cengiz Ünder kaydetti. Kasımpaşa'nın golünü ise 33. dakikada Winck attı. Ayrıca Beşiktaş'ta Abraham 32. dakikada penaltı atışından yararlanamadı.
Bu sonucun ardından Beşiktaş 17, Kasımpaşa ise 10 puana yükseldi. Gelecek hafta Beşiktaş sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Kasımpaşa ise deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak.
Kasımpaşa-Beşiktaş maç özeti
5. dakikada Beşiktaş öne geçti. Ceza sahası sol çaprazından Cerny'nin yerden kaleye çektiği şutta top altıpasın sağındaki Cengiz Ünder'e pas oldu. Oyuncunun dar açıdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.
12. dakikada Cengiz Ünder'in ara pasına hareketlenen Abraham'ın ceza sahasından yaptığı vuruşta kaleci Gianniotis'ten seken top Opoku'ya çarptı ve kaleye yöneldi. Opoku, pozisyonun devamında meşin yuvarlağın son anda kaleye girmesine izin vermedi.
26. dakikada sağdan kullanılan kornerde iyi yükselen Szalai'nin altıpas içinden yaptığı kafa vuruşunda top kaleci Ersin Destanoğlu'nda kaldı.
27. dakikada Cerny'nin ceza sahası sağ çaprazından savunmaya rağmen yerden çektiği şutta top yan direkten oyun alanına döndü.
31. dakikada Beşiktaş penaltı kazandı. Cerny'nin ara pasıyla ceza sahasına sol çaprazdan giren Abraham, Opoku'nun müdahalesiyle yerde kalırken hakem Adnan Deniz Kayatepe beyaz noktayı gösterdi.
32. dakikada Abraham'ın kalenin ortasına yaptığı vuruşta kaleci Gianniotis gole izin vermedi.
33. dakikada Kasımpaşa beraberliği yakaladı. Frimpong'un sol çizgiden ceza sahasına yaptığı ortaya arka direkte iyi yükselen Winck'in kafa vuruşunda top Ersin Destanoğlu'nun müdahalesine rağmen ağlara gitti: 1-1.
Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.
49. dakikada Espinoza’nın ceza sahası dışı sağ çaprazdan arka direğe ortasında Attila Szalai kafayı vurdu. Uzak köşeye yönelen topu kaleci Ersin kornere çeldi.
53. dakikada kaleci Ersin’in kısa düşen pasında Cafu topu kazanarak yerde kaldı. Atağı devam ettiren Kubilay Kanatsızkuş’un sert şutunda meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.
57. dakikada sol kanatta topla buluşan Cengiz Ünder’in arka direğe ortasına hareketlenen Rıdvan Yılmaz’ın vuruşunda topu direkten dönerek dışarı gitti.
61. dakikada ceza yayı sağından Orkun Kökçü’nün kale önüne ortasında El Bilal Toure’nin kafa vuruşunda top dışarı çıktı.
69. dakikada Cerny’nin pasında ceza sahasında topu kontrol eden El Bilal Toure’nin sağ çaprazdan vuruşunda kaleci Gianniotis ayaklarıyla çeldi.
79. dakikada sağ taç çizgisi yakınında kazanılan serbest vuruşta Orkun Kökçü ceza sahasına ortaladı. Kale önünde Djalo’nun dokunduğu top üstten dışarı gitti.
90+1. dakikada Mustafa’nın ceza yayından pasında topla buluşan Jota Silva’nın bekletmeden sert şutunda kaleci Gianniotis meşin yuvarlağı çeldi.
Mücadele bu skorla sona erdi.