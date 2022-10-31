Beşiktaş ve Trabzonspor Levi Garcia'nın peşinde: İzlemeye temsilci gönderildi

2 Ocak 2023 tarihinde ara transfer dönemi başlayacak ve takımlar bu dönem için çalışmalarını sürdürüyor. Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş ve Trabzonspor, AEK Atina forması giyen Levi Garcia için harekete geçti.

Beşiktaş ve Trabzonspor Levi Garcia için temsilci gönderdi

Yunan basınında Sportime’da yer alan habere göre; Beşiktaş ve Trabzonspor, PAOK ile oynadığı maçta AEK Atina’nın golcü ismi Levi Garcia’yı izlemek için temsilcilerini gönderdi. Lazio, E. Frankfurt, Lille ve Fiorentina da Garcia’yı izlemek için tribünlerdeydi.

2.2 milyon euroya alınmıştı

Daha önce Alkmaar formasını da giyen 24 yaşındaki hücum oyuncusu, 2020 yılında Beitar Jerusalem’den AEK’ya 2.2 milyon euroya transfer oldu. Kanatlarda ve santrfor olarak mücadele edebilen Trinidad ve Tobagolu oyuncu, bu 10 lig maçında 6 gol kaydetti. Garcia’nın sözleşmesi 2025 yazında bitiyor.

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Levi Garcia kimdir, kaç yaşında ve hangi takımlarda oynadı?

20 Kasım 1997 yılında Trinidad ve Tobago'da doğan Levi Garcia, futbola kendi ülkesinde başladı. 24 yaşındaki oyuncu T TEC SC, Central, AZ Alkmaar, Excelsior, Kiryat Shmona, Jerusalem ve AEK Atina formaları giydi.