Beşiktaş'ın Konyaspor maçı kadrosu açıklandı

Beşiktaş'ın Süper Lig'in 3. haftasında İttifak Holding Konyaspor ile yarın deplasmanda yapacağı maçın kadrosu belli oldu.

Aboubakar kadroda

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni transfer Vincent Aboubakar teknik direktör Sergen Yalçın tarafından kadroya dahil edildi.

Beşiktaş Vincent Aboubakar'ın lisansını çıkardı Beşiktaş, kadrosuna dahil ettiği Kamerunlu santrfor Vincent Aboubakar'ın lisansını çıkardı. Siyah-beyazlı takım, transfer görüşmeleri için İstanbul'a getirdiği ve geniş bir sağlık kontrolünden geçirdiği Aboubakar'ı bir kez daha transfer etti.Aboubakar, teknik direktör Sergen Yalçın'ın tercih etmesi halinde Süper Lig'in 3. haftasında İttifak Holding Konyaspor ile yarın yapılacak karşılaşmada forma giyebilecek.Aboubakar, 2016-2017 sezonunda Porto'dan kiralık olarak Beşiktaş'ta forma giymiş ve 38 resmi karşılaşmada 19 gol atmıştı.Aboubakar yeniden Beşiktaş'ta: İmzayı attıVideo: Vincent Aboubakar Beşiktaş için İstanbul'a geldi

Atiba sakat, N'Koudou hazır değil

Sakatlığı bulunan Atiba'nın yanı sıra henüz hazır olmayan Georges-Kevin N'Koudou ve lisansı çıkmayan Josef de Souza kadroda yer almadı.

Sağlık Kurulu Koordinatörümüz Dr. Tekin Kerem Ülkü’den Açıklama pic.twitter.com/5rN81AlEl4 — Beşiktaş JK (@Besiktas) September 26, 2020

Lens ve Umut kadro dışı

Yalçın, Jeremain Lens ile Umut Nayir'i ise yarınki karşılaşma için kadroda tercih etmedi.

Sergen Yalçın geri döndü

Yeni tip koronavirüs test sonucu pozitif çıktığı için Trabzonspor, Fraport TAV Antalyaspor ve Rio Ave maçlarında takımın başında bulunamayan teknik direktör Sergen Yalçın, yarınki karşılaşmada yedek kulübesinde yer alabilecek.

Teknik Direktörümüz Sergen Yalçın, yeniden sahada. 🖤 pic.twitter.com/AjMDXaJ4hM — Beşiktaş JK (@Besiktas) September 25, 2020

Beşiktaş'ın Konyaspor kamp kadrosu

Yalçın, 21 kişilik maç kadrosuna şu oyuncuları dahil etti;

Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Francisco Montero, Erdoğan Kaya, Fabrice N'Sakala, Welinton, Domagoj Vida, Rıdvan Yılmaz, Oğuzhan Özyakup, Tyler Boyd, Ajdin Hasic, Necip Uysal, Adem Ljajic, Dorukhan Toköz, Atakan Üner, Kartal Kayra Yılmaz, Bernard Mensah, Gökhan Töre, Güven Yalçın, Cyle Larin, Vincent Aboubakar.