Beşiktaş'ın Konyaspor maçı kadrosu açıklandı

Beşiktaş'ın Süper Lig'in 3. haftasında İttifak Holding Konyaspor ile yarın deplasmanda yapacağı maçın kadrosu belli oldu.
Aboubakar kadrodaKulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni transfer Vincent Aboubakar teknik direktör Sergen Yalçın tarafından kadroya dahil edildi.
Atiba sakat, N'Koudou hazır değil
Sakatlığı bulunan Atiba'nın yanı sıra henüz hazır olmayan Georges-Kevin N'Koudou ve lisansı çıkmayan Josef de Souza kadroda yer almadı.
Sağlık Kurulu Koordinatörümüz Dr. Tekin Kerem Ülkü’den Açıklama pic.twitter.com/5rN81AlEl4
Sağlık Kurulu Koordinatörümüz Dr. Tekin Kerem Ülkü’den Açıklama pic.twitter.com/5rN81AlEl4— Beşiktaş JK (@Besiktas) September 26, 2020
Lens ve Umut kadro dışı
Yalçın, Jeremain Lens ile Umut Nayir'i ise yarınki karşılaşma için kadroda tercih etmedi.
Sergen Yalçın geri döndü
Yeni tip koronavirüs test sonucu pozitif çıktığı için Trabzonspor, Fraport TAV Antalyaspor ve Rio Ave maçlarında takımın başında bulunamayan teknik direktör Sergen Yalçın, yarınki karşılaşmada yedek kulübesinde yer alabilecek.
Teknik Direktörümüz Sergen Yalçın, yeniden sahada. 🖤 pic.twitter.com/AjMDXaJ4hM
Teknik Direktörümüz Sergen Yalçın, yeniden sahada. 🖤 pic.twitter.com/AjMDXaJ4hM— Beşiktaş JK (@Besiktas) September 25, 2020
Beşiktaş'ın Konyaspor kamp kadrosu
Yalçın, 21 kişilik maç kadrosuna şu oyuncuları dahil etti;
- Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Francisco Montero, Erdoğan Kaya, Fabrice N'Sakala, Welinton, Domagoj Vida, Rıdvan Yılmaz, Oğuzhan Özyakup, Tyler Boyd, Ajdin Hasic, Necip Uysal, Adem Ljajic, Dorukhan Toköz, Atakan Üner, Kartal Kayra Yılmaz, Bernard Mensah, Gökhan Töre, Güven Yalçın, Cyle Larin, Vincent Aboubakar.
📋 Konyaspor maçı kamp kadromuz. 🦅#KONvBJK #ArmandaSaklı pic.twitter.com/59ojFo1gPG
📋 Konyaspor maçı kamp kadromuz. 🦅#KONvBJK #ArmandaSaklı pic.twitter.com/59ojFo1gPG— Beşiktaş JK (@Besiktas) September 26, 2020
Yorum