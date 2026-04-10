Beşiktaş'ın yeni forması sponsoru "Beko"

Beşiktaş, forma sponsorluğu konusunda önemli bir anlaşmaya imza attı. Siyah-beyazlı kulüp, yeni dönem için Beko ile el sıkıştığını duyurdu.

Kulüpten yapılan resmi açıklamaya göre, Arçelik Pazarlama A.Ş. ile gerçekleştirilen anlaşma kapsamında Profesyonel Futbol A Takımı’nın forma sponsorluğu ve çeşitli reklam hakları için sözleşme imzalandı.

Anlaşmanın, 2027-2028 ve 2028-2029 sezonlarını kapsadığı belirtilirken toplam bedelin 468 milyon 426 bin 600 TL + KDV olduğu açıklandı.











