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Beşiktaşlı futbolcu Rıdvan Yılmaz sosyal medyayı etkiledi: Muhteşem istatistik

Beşiktaş'ın genç futbolcusu Rıdvan Yılmaz, Antalyaspor ve Denizlispor maçlarında olduğu gibi Konyaspor karşılaşmasına da ilk 11'de başladı. 19 yaşındaki oyuncu gösterdiği performansla tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Twitter'da futbolcuyla ilgili yüzlerce mesaj paylaşıldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Rıdvan Yılmaz, Beşiktaş formasıyla çıktığı son maçlarda dikkat çeken performanslar sergiliyor.

Rıdvan Yılmaz, Beşiktaş formasıyla çıktığı son maçlarda dikkat çeken performanslar sergiliyor.

Beşiktaş'ta genç oyuncu Rıdvan Yılmaz performansıyla parlıyor. 19 yaşındaki futbolcu, Konyaspor ile oynanan karşılaşmada gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Sergen Yalçın'ın güvenerek şans verdiği Rıdvan Yılmaz, ilk yarıda hiç ikili mücadele kaybetmezken takımın en çok top kapan oyuncusu oldu.

Genç yetenek, Burak Yılmaz'ın attığı golde de asisti yapan isim oldu.

Konyaspor maçından sonra ne dedi?

  • "Gelecek adına bir şey söylemek için çok erken. Beni yetiştiren ailem ve hocalarım benden gurur duyuyorsa ne mutlu bana ama önümde çok uzun bir yol var"

Caner Erkin'in takımdan ayrılacağının açıklanmasından sonra A takımın direkt oyuncusu haline gelen Rıdvan ile ilgili sosyal medyada yüzlerce mesaj paylaşıldı.

İşte o tweetler;

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