Beşiktaşlı futbolcu Rıdvan Yılmaz sosyal medyayı etkiledi: Muhteşem istatistik

Beşiktaş'ta genç oyuncu Rıdvan Yılmaz performansıyla parlıyor. 19 yaşındaki futbolcu, Konyaspor ile oynanan karşılaşmada gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Sergen Yalçın'ın güvenerek şans verdiği Rıdvan Yılmaz, ilk yarıda hiç ikili mücadele kaybetmezken takımın en çok top kapan oyuncusu oldu.

Genç yetenek, Burak Yılmaz'ın attığı golde de asisti yapan isim oldu.

Konyaspor maçından sonra ne dedi?

"Gelecek adına bir şey söylemek için çok erken. Beni yetiştiren ailem ve hocalarım benden gurur duyuyorsa ne mutlu bana ama önümde çok uzun bir yol var"

Caner Erkin'in takımdan ayrılacağının açıklanmasından sonra A takımın direkt oyuncusu haline gelen Rıdvan ile ilgili sosyal medyada yüzlerce mesaj paylaşıldı.

İşte o tweetler;

her maç istisnasız Caner Erkin'in pozisyon hataları yüzünden,maç içinde Caner'le tartışan Elneny...



An itibariyle Rıdvan Yılmaz'ın verdiği rahatlıkla sefa sürüyor — Janitschar🇹🇷 (@fantaugur) June 26, 2020

Rıdvan Yılmaz, güven veriyor.. Sanki, 10 yıldır A takımda oynuyor gibi bir özgüvene sahip..

Helâl olsun valla..👏👏#rıdvanyılmaz — Serhat Akay 🇹🇷 - 23649 (@serhat_akay22) June 26, 2020

rıdvan yılmaz nazar değmez inşallah — Alperen (@alperenokull) June 26, 2020