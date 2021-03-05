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Beşiktaşlı Serdar Saatçı: Hedefim ilk 11

Türkiye U19 Milli Takımı ve Beşiktaş'ın defans oyuncusu Serdar Saatçı, teknik direktör Sergen Yalçın'ın kendisiyle yakından ilgilendiğini belirtirken, "Hedefim Beşiktaş'ın ilk 11 oyuncusu olmak" dedi.

Haber Merkezi DHA
Serdar Saatçı, milli takım kampında soruları yanıtladı.
Serdar Saatçı, milli takım kampında soruları yanıtladı.

Beşiktaşlı Serdar Saatçı, U19 Milli Takımı'nın Riva'da yaptığı kampta açıklamalarda bulundu, hedeflerini anlattı.

"Milli takım kampı güzel geçti"

18 yaşındaki defans oyuncusu, kampın güzel geçtiğini belirterek, "Hocalarımız bizi izliyorlar, takip ediyorlar. Tolunay Kafkas hocamız Ümit Milli Takım'da başımızda olduğu için o da izlemeye geliyor. Güzel bir süreç, iyi hazırlanıyoruz. Hocalarımızın takdiri, bizi uygun görüyorlarsa, yukarılarda görmek istiyorlarsa çağırıyorlar" şeklinde konuştu.

"Sergen hocam arkamda duruyor"

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın kendisiyle yakından ilgilendiğini aktaran Saatçı, "İlk günden beri Sergen hocam üzerimde çok duruyor. Genç bir oyuncu olduğum için bana yardımcı oluyor. Beşiktaş'ta oynuyorum, hedefim Beşiktaş'ın ilk 11 oyuncusu olmak. Adım adım hedefe ilerleyeceğimi düşünüyorum" dedi.

"Beşiktaş'ta ilerlemek istiyorum"

Hedefinin Beşiktaş'ta ilk 11'de oynamak olduğunu vurgulayan Serdar Saatçı, "Herkesin bir Avrupa hedefi var. Beşiktaş'ta ilerlemek istiyorum. İlk hedefim, gururla büyük Beşiktaş amblemini taşıyan ilk 11 formasını giymek" diye konuştu.

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